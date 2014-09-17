欧洲汇市：民调显示苏格兰反独支持者上升令英镑反弹，波动率跳升

《中国新债预测》30年续发国债收益率均值3.87%，料需求偏淡
路透上海4月20日 - 中国财政部周五将招标续发行30年期固息国债。路透调查显示，金融监管发力令降杠杆压力继续加大，导致银行委外赎回步伐也有所加快，目前债市一二级均未脱弱势，而明日30年新债作为超长品种，需求料更显有限，定位或略高于二级水平，预测均值为3.87%。
路透伦敦9月17日 - 英镑兑美元周三升至1.63美元以上的两周高位，受助于在周四苏格兰独立公投举行前，民调显示反独支持者略为领先。
在公投前，市场仍然高度紧张，且对冲隔夜英镑大幅波动风险的成本较周三欧洲尾盘翻番。一周英镑兑美元隐含波动率升至2008年来最高位。
这反映市场何其忧心苏格兰独立将压低英镑，且未来几个月将面临的金融和政治不确定性。不过，它也暗示如果反对独立的阵营获胜，预期英镑将迅速反弹。
周三英国经济报告显示失业率降幅略大于预期，对英镑仅造成短暂影响，推高英镑至9月5日来最高水平。
隔夜英镑兑美元隐含波动率 跳升至最高的18.60%，周二收报大约9.4%。可比欧元兑英镑隐含波动率 升至14.5%，周二收报10.4%。隔夜期权将在周四到期，当日苏格兰举行独立公投。(完)
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路透上海4月20日 - 中国财政部周五将招标续发行30年期固息国债。路透调查显示，金融监管发力令降杠杆压力继续加大，导致银行委外赎回步伐也有所加快，目前债市一二级均未脱弱势，而明日30年新债作为超长品种，需求料更显有限，定位或略高于二级水平，预测均值为3.87%。
--中国国务院4月1日决定设立河北雄安新区，区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新三县及周边部分区域。雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发，起步区面积约100平方公里，中期发展区面积约200平方公里，远期控制区面积约2,000平方公里。
4月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时 间16:10时，1港元=0.88527人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为19.12%，低于上交易日收盘的20.06%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.73 4.95 1.08 建设银行 5.76 6.16 1.06 中国银行 3.51 3.65 1.09 农业