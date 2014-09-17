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市场报道 | 2014年 9月 18日 星期四 00:23 BJT

欧洲汇市：民调显示苏格兰反独支持者上升令英镑反弹，波动率跳升

路透伦敦9月17日 - 英镑兑美元周三升至1.63美元以上的两周高位，受助于在周四苏格兰独立公投举行前，民调显示反独支持者略为领先。

在公投前，市场仍然高度紧张，且对冲隔夜英镑大幅波动风险的成本较周三欧洲尾盘翻番。一周英镑兑美元隐含波动率升至2008年来最高位。

这反映市场何其忧心苏格兰独立将压低英镑，且未来几个月将面临的金融和政治不确定性。不过，它也暗示如果反对独立的阵营获胜，预期英镑将迅速反弹。

周三英国经济报告显示失业率降幅略大于预期，对英镑仅造成短暂影响，推高英镑至9月5日来最高水平。

隔夜英镑兑美元隐含波动率 跳升至最高的18.60%，周二收报大约9.4%。可比欧元兑英镑隐含波动率 升至14.5%，周二收报10.4%。隔夜期权将在周四到期，当日苏格兰举行独立公投。(完)

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