金属期市：中国刺激举措报道带动期铜上涨，静待美联储会议声明

* 报导称中国央行向国内大型银行挹注刺激经济的流动性

* 回补空头和止损买单支持铜价

* 关注周三1800 GMT美联储政策声明

路透纽约9月17日 - 铜价周三上涨，因报导称中国央行向该国大型银行提供新贷款，支撑全球最大金属消费国的经济。

投资者也关注周三稍后美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策声明，美联储可能暗示对升息时机的想法。

中国央行出手向大型银行提供SLF放水，传闻规模相当于一次降准。尽管SLF有期限限制无法与常规降准完全媲美，但操作量的扩大化，令流动性管理实质已接近全面宽松。

中国国家统计局周六公布，8月规模以上工业增加值同比增长6.9%，远低于路透调查预估中值8.8%，且为近六年来最低水平。 这是近期显示中国经济数据疲弱的最新一份报告。

周三1800 GMT美联储的政策声明将可能提及升息时机，金融市场不确定美联储对通胀的立场将如何强硬。

市场原本为美联储将放弃“在一段长时间”保持近零利率的措辞作准备，但华尔街日报周二报导，美联储可能维持在政策声明中的大部份措辞不变。

对美联储利率预期的转变周二燃点金属市场全面回补空头和止损买单，这包括铜市，交易商说，因较低成本的资金支持行业活动和投资者投资意愿。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收报每吨6,930美元，上涨0.4%，周二触及一周高位6,992美元。

期锡 收报21,150美元，跌0.1%，上周触及13个月低位20,875美元。

期铝 收报1,999美元，跌1.3%，期锌 收报2,268美元，下挫0.5%，期镍 跌0.1%，报18,080美元。

期铅 收盘时没有成交，买盘最后报2,108美元，跌0.4%。(完)

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