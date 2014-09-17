全球金市：美联储发布会议声明后金价由升转跌

《中国新债预测》30年续发国债收益率均值3.87%，料需求偏淡
路透上海4月20日 - 中国财政部周五将招标续发行30年期固息国债。路透调查显示，金融监管发力令降杠杆压力继续加大，导致银行委外赎回步伐也有所加快，目前债市一二级均未脱弱势，而明日30年新债作为超长品种，需求料更显有限，定位或略高于二级水平，预测均值为3.87%。
路透纽约/伦敦9月17日 - 金价周三由升转跌，因美联储发布政策声明，再度承诺将在“相当长一段时间内”保持近零利率，并重申担忧就业市场中的闲置劳动力，有关联储将调整政策声明措辞的臆测不攻自破。
在美联储发布声明前，金价一度小升，因预期美联储在今日稍后公布的会议声明中将保持维持低利率的承诺。
投资者对美联储声明的预期作出调整，因华尔街日报周二报导，美联储对通胀的立场可能不是市场预期的强硬。
在美联储声明公布后，现货金由升转跌，下滑0.5%，至每盎司1,229.73美元。
美国12月期金 持平在周二收报的1,236.70美元。
金价涨势已经受限，因此前美国劳工部表示，美国8月消费者物价近一年半以来首次回落，且潜在通胀压力温和，这可能降低美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息的迫切性。
全球最大的黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust 周二的黄金持仓量减少4.18吨，至784.22吨。
其他贵金属方面，1753 GMT，现货银 持平在18.70美元。现货铂金 跌0.4%，报1,354.20美元，现货钯金 下滑0.5%，报834.50美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透上海4月20日 - 中国财政部周五将招标续发行30年期固息国债。路透调查显示，金融监管发力令降杠杆压力继续加大，导致银行委外赎回步伐也有所加快，目前债市一二级均未脱弱势，而明日30年新债作为超长品种，需求料更显有限，定位或略高于二级水平，预测均值为3.87%。
路透阿布扎比4月20日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周四表示，对于限产协议初步实施六个月过后应延期，产油国间正逐渐形成共识，但目前还没有达成协议。
--中国国务院4月1日决定设立河北雄安新区，区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新三县及周边部分区域。雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发，起步区面积约100平方公里，中期发展区面积约200平方公里，远期控制区面积约2,000平方公里。