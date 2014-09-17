美国FED：美联储再度承诺将保持近零利率，重申对就业市场闲置的担忧

路透华盛顿9月17日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三再度承诺将在“相当长一段时间内”保持近零利率，并重申担忧就业市场中的闲置劳动力，有关联储将调整政策声明措辞的臆测不攻自破。

许多分析师和交易商之前曾预计，联储将调整自3月以来发布的利率指引，因经济数据普遍改善。

但美联储再度承诺，将在结束购债后“相当长一段时间内”保持超低利率。联储在两日政策会议结束后发布的声明中宣布，将进一步削减月度购债规模100亿美元，使该计划有望在下月结束。

美国联邦公开市场委员会(FOMC)也重申，美国就业市场仍存在“大量”闲置劳动力，进一步表明无需在短期内上调指标借贷成本。

FOMC在声明中称，“总之，就业市场状况在一定程度了进一步改善，但失业率基本保持不变。”

达拉斯联储总裁费希尔和费城联储总裁普洛瑟对周三的决定持反对意见。

美联储还发布了17位政策委员对经济和利率的季度预期，首次公布了至2017年的预期。

他们暗示，美联储升息的步伐将较6月时的预期更快。

决策者的预期中值为，明年年底利率为1.375%，6月的预估为1.125%；2016年底为2.875%，之前的预估为2.50%；2017年为3.75%。

美联储还公布了退出策略的新蓝图，概述了他们从宽松政策向更为正常的货币政策调整过程中计划采取的举措。在联储的计划中，预计将在开始升息后结束或逐步结束对到期回笼资金进行再投资，具体操作将视当时的经济状况而定。(完)