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市场报道 | 2014年 9月 18日 星期四 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，因低吸买盘

路透9月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三上涨，交易商称，因价格跌至约四年低位后，有一轮温和的低吸买盘。

预期大豆产量将创纪录，以及天气干燥将令农夫很快开始收割，这限制了大豆的涨幅。

分析师预计，周四早上美国农业部报告将显示最新一周出口销售大豆110-140万吨。

美国农业部周三称，民间出口商表示，出口销售62万吨2014/15作物年度交割的美国大豆往中国。

11月大豆期货合约 收涨1-3/4美分，报每蒲式耳9.82-1/2美元。

12月豆粕合约 收挫1.9美元，报每短吨324.2美元。12月豆油合约 涨0.55美分，报33.55美分。

今日CBOT大豆预估成交量为125,237口，豆粕为44,820口，豆油为63,492口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 利棣儿；审校 母红)
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