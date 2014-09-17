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市场报道 | 2014年 9月 18日 星期四 03:10 BJT

纽约期市：ICE期棉小升，因德州降水引发对作物生长的担忧

路透纽约9月17日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三小涨，在狭窄区间内交投，成交清淡，因美国主要棉花种植区德州降水，令人担心可能损及美国棉花的生长。

指标ICE-12月期棉 收涨0.13美分，或0.2%，报每磅65.68美分。

热带风暴Odile向美国西南部移动，在棉花收割前的关键生长阶段给西德克萨斯带来降水。

“降雨使西德克萨斯一半的棉花作物面临质量下降的风险，当地棉花正在盛铃期，”民间天气预报公司Commodity Weather Group在每日预报中表示。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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