拉美汇市：拉美汇市对美联储声明反应温和，巴西投资者关注总统大选民调

欧元债市：法国公债收益率下滑等待公债标售，大选在即投资者紧张不安
路透伦敦4月20日 - 法国公债收益率周四小幅下滑，稍晚将迎来公债标售，时点选在周日总统大选前夕，可能会得到比往常更高的关注度。
路透圣保罗9月17日 - 拉美汇市周三对美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策声明反应温和，但巴西选举民调令巴西资产走势震荡。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三再度承诺将在“相当长一段时间内”保持近零利率，并重申担忧就业市场中的闲置劳动力，有关联储将调整政策声明措辞的臆测不攻自破。
在美联储声明后，拉美金融市场小幅变动，但只是回到之前所处的水平。
反而，巴西投资者将焦点放在10月总统选举的民调结果。周二民调显示，巴西总统迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff)的支持率略为落后于总统候选人Marina Silva。
巴西雷亚尔兑美元 下跌约0.6%，智利披索兑美元 下滑0.7%，智利周四和周五为假期，市场将休市。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透伦敦4月20日 - 法国公债收益率周四小幅下滑，稍晚将迎来公债标售，时点选在周日总统大选前夕，可能会得到比往常更高的关注度。
该期债为财政部今年第19期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月21日上午10:35-11:35，4月24日开始计息，招标结束至4月24日进行分销，4月26日起上市交易。
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