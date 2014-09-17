拉美汇市：拉美汇市对美联储声明反应温和，巴西投资者关注总统大选民调

路透圣保罗9月17日 - 拉美汇市周三对美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策声明反应温和，但巴西选举民调令巴西资产走势震荡。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三再度承诺将在“相当长一段时间内”保持近零利率，并重申担忧就业市场中的闲置劳动力，有关联储将调整政策声明措辞的臆测不攻自破。

在美联储声明后，拉美金融市场小幅变动，但只是回到之前所处的水平。

反而，巴西投资者将焦点放在10月总统选举的民调结果。周二民调显示，巴西总统迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff)的支持率略为落后于总统候选人Marina Silva。

巴西雷亚尔兑美元 下跌约0.6%，智利披索兑美元 下滑0.7%，智利周四和周五为假期，市场将休市。(完)