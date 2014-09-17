版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 18日 星期四 03:33 BJT

标题新闻：沙特王子兼副油长称油市长期基本面强劲，油价短期变动对沙特意义不大

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐