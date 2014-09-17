纽约期市：ICE原糖期货急升3%，从2010年低位强劲反弹

路透纽约/伦敦9月17日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周三上涨逾3%，从逾四年半低位强劲反弹，录得两个半月来最大单日升幅，受助于回补空头和技术性买盘，抵销投资者对需求疲弱和供应充足的忧虑。

ICE可可期货升幅为约八个月来最大，因将从上周触及的三个月低位反弹之势延续。阿拉比卡咖啡期货下跌，成交清淡。

在原糖大跌约2%，至2010年5月来最低的13.32美分和一关键长期支撑位后，原糖强劲反弹，因交易商纷纷回补空头，之前原糖连续下跌了10日。

ICE-10月原糖期货 收涨0.33美分，或2.4%，报13.88美分。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-12月白糖期货 收涨2.10美元，或0.3%，报417.20美元。

ICE-12月可可期货 收涨83美元，或2.7%，收报每吨3,153美元。Liffe-12月可可期货涨35英镑，或1.7%，报每吨2,045英镑。

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 跌0.4美分，或0.2%，收报每磅1.8485美元。LIFFE-11月罗布斯塔咖啡期货 收低8美元，或0.4%，报每吨1,977美元。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)