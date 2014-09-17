纽约期市：ICE原糖期货急升3%，从2010年低位强劲反弹

《中国新债预测》30年续发国债收益率均值3.87%，料需求偏淡
路透上海4月20日 - 中国财政部周五将招标续发行30年期固息国债。路透调查显示，金融监管发力令降杠杆压力继续加大，导致银行委外赎回步伐也有所加快，目前债市一二级均未脱弱势，而明日30年新债作为超长品种，需求料更显有限，定位或略高于二级水平，预测均值为3.87%。
路透纽约/伦敦9月17日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周三上涨逾3%，从逾四年半低位强劲反弹，录得两个半月来最大单日升幅，受助于回补空头和技术性买盘，抵销投资者对需求疲弱和供应充足的忧虑。
ICE可可期货升幅为约八个月来最大，因将从上周触及的三个月低位反弹之势延续。阿拉比卡咖啡期货下跌，成交清淡。
在原糖大跌约2%，至2010年5月来最低的13.32美分和一关键长期支撑位后，原糖强劲反弹，因交易商纷纷回补空头，之前原糖连续下跌了10日。
ICE-10月原糖期货 收涨0.33美分，或2.4%，报13.88美分。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-12月白糖期货 收涨2.10美元，或0.3%，报417.20美元。
ICE-12月可可期货 收涨83美元，或2.7%，收报每吨3,153美元。Liffe-12月可可期货涨35英镑，或1.7%，报每吨2,045英镑。
ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 跌0.4美分，或0.2%，收报每磅1.8485美元。LIFFE-11月罗布斯塔咖啡期货 收低8美元，或0.4%，报每吨1,977美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透上海4月20日 - 中国财政部周五将招标续发行30年期固息国债。路透调查显示，金融监管发力令降杠杆压力继续加大，导致银行委外赎回步伐也有所加快，目前债市一二级均未脱弱势，而明日30年新债作为超长品种，需求料更显有限，定位或略高于二级水平，预测均值为3.87%。
路透阿布扎比4月20日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周四表示，对于限产协议初步实施六个月过后应延期，产油国间正逐渐形成共识，但目前还没有达成协议。
--中国国务院4月1日决定设立河北雄安新区，区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新三县及周边部分区域。雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发，起步区面积约100平方公里，中期发展区面积约200平方公里，远期控制区面积约2,000平方公里。