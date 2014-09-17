美国股市: 道琼工业指数上扬0.15%，Nasdaq指数收高0.21%

《中国新债预测》30年续发国债收益率均值3.87%，料需求偏淡
路透上海4月20日 - 中国财政部周五将招标续发行30年期固息国债。路透调查显示，金融监管发力令降杠杆压力继续加大，导致银行委外赎回步伐也有所加快，目前债市一二级均未脱弱势，而明日30年新债作为超长品种，需求料更显有限，定位或略高于二级水平，预测均值为3.87%。
路透纽约9月17日 - 美国股市周三收涨，道指收在纪录高位，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)再度承诺将在“相当长一段时间内”保持近零利率，并重申担忧就业市场中的闲置劳动力，有关联储将调整政策声明措辞的臆测不攻自破。
道琼工业指数 收高24.88点，或0.15%，至17,156.85点；标准普尔500指数 收涨2.59点，或0.13%，至2,001.57点；Nasdaq指数 上扬9.43点，或0.21%，至4,562.188点。(完)
路透上海4月20日 - 中国财政部周五将招标续发行30年期固息国债。路透调查显示，金融监管发力令降杠杆压力继续加大，导致银行委外赎回步伐也有所加快，目前债市一二级均未脱弱势，而明日30年新债作为超长品种，需求料更显有限，定位或略高于二级水平，预测均值为3.87%。
路透阿布扎比4月20日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周四表示，对于限产协议初步实施六个月过后应延期，产油国间正逐渐形成共识，但目前还没有达成协议。
--中国国务院4月1日决定设立河北雄安新区，区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新三县及周边部分区域。雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发，起步区面积约100平方公里，中期发展区面积约200平方公里，远期控制区面积约2,000平方公里。