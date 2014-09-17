美国股市: 道琼工业指数上扬0.15%，Nasdaq指数收高0.21%

路透纽约9月17日 - 美国股市周三收涨，道指收在纪录高位，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)再度承诺将在“相当长一段时间内”保持近零利率，并重申担忧就业市场中的闲置劳动力，有关联储将调整政策声明措辞的臆测不攻自破。

道琼工业指数 收高24.88点，或0.15%，至17,156.85点；标准普尔500指数 收涨2.59点，或0.13%，至2,001.57点；Nasdaq指数 上扬9.43点，或0.21%，至4,562.188点。(完)