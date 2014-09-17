《综述》美联储重申近零利率承诺，但暗示将加快升息步伐

《中国新债预测》30年续发国债收益率均值3.87%，料需求偏淡
路透上海4月20日 - 中国财政部周五将招标续发行30年期固息国债。路透调查显示，金融监管发力令降杠杆压力继续加大，导致银行委外赎回步伐也有所加快，目前债市一二级均未脱弱势，而明日30年新债作为超长品种，需求料更显有限，定位或略高于二级水平，预测均值为3.87%。
美联储主席叶伦在声明公布后的记者会上淡化了这种转变。
“可以说(联邦基金利率)上行幅度相对而言很小，”她对记者表示。“在失业率降幅非常小，而且通胀预期上行幅度也很小的情况下，我认为这基本符合大家的预期。”
**退出策略**
美联储还公布了新的蓝图，说明其计划如何撤出2007-09年金融危机和衰退期间所推出的超常规货币刺激举措。
美联储称，预计在开始升息后，联储会结束或逐步停止对所持公债收益的再投资，这要取决于经济形势。
此外美联储还表示，会通过调整银行超额准备金利率来改变隔夜联邦基金利率目标。另一项工具，即所谓的隔夜逆回购协议，也会起到配合作用。
在本周政策会议前，美联储几位官员表示，他们对联储的利率指引感到不安，因为这份指引与一个参考日期挂钩，而非经济表现。
许多分析师表示，美联储10月政策会议后的声明可能会去掉这一指引。(完) (编译 孙茉莉/郑茵/李婷仪/李爽 审校 龚芳/徐文焰)
路透上海4月20日 - 中国财政部周五将招标续发行30年期固息国债。路透调查显示，金融监管发力令降杠杆压力继续加大，导致银行委外赎回步伐也有所加快，目前债市一二级均未脱弱势，而明日30年新债作为超长品种，需求料更显有限，定位或略高于二级水平，预测均值为3.87%。
路透阿布扎比4月20日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周四表示，对于限产协议初步实施六个月过后应延期，产油国间正逐渐形成共识，但目前还没有达成协议。
--中国国务院4月1日决定设立河北雄安新区，区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新三县及周边部分区域。雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发，起步区面积约100平方公里，中期发展区面积约200平方公里，远期控制区面积约2,000平方公里。