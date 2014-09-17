《综述》美联储重申近零利率承诺，但暗示将加快升息步伐

美联储主席叶伦在声明公布后的记者会上淡化了这种转变。

“可以说(联邦基金利率)上行幅度相对而言很小，”她对记者表示。“在失业率降幅非常小，而且通胀预期上行幅度也很小的情况下，我认为这基本符合大家的预期。”

**退出策略**

美联储还公布了新的蓝图，说明其计划如何撤出2007-09年金融危机和衰退期间所推出的超常规货币刺激举措。

美联储称，预计在开始升息后，联储会结束或逐步停止对所持公债收益的再投资，这要取决于经济形势。

此外美联储还表示，会通过调整银行超额准备金利率来改变隔夜联邦基金利率目标。另一项工具，即所谓的隔夜逆回购协议，也会起到配合作用。

在本周政策会议前，美联储几位官员表示，他们对联储的利率指引感到不安，因为这份指引与一个参考日期挂钩，而非经济表现。