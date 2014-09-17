《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月17日

《中国新债预测》30年续发国债收益率均值3.87%，料需求偏淡
路透上海4月20日 - 中国财政部周五将招标续发行30年期固息国债。路透调查显示，金融监管发力令降杠杆压力继续加大，导致银行委外赎回步伐也有所加快，目前债市一二级均未脱弱势，而明日30年新债作为超长品种，需求料更显有限，定位或略高于二级水平，预测均值为3.87%。
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 45.13 -0.22 -0.49 1077556
搜狐 53.56 -0.30 -0.56 284529
网易 88.17 +0.03 +0.03 260854
百度 219.08 +3.51 +1.63 3747223
台湾
台湾积体电路 20.62 +0.14 +0.68 1651455
联电 2.09 +0.05 +2.45 102574
日月光 6.24 +0.11 +1.79 310292
硅品精密 6.98 +0.04 +0.58 375986
和信超媒体 1.04 +0.05 +5.07 1695599
友达 4.58 +0.09 +2.00 57576
中华电信 30.27 -0.03 -0.10 15692
台湾国际航电 53.07 -0.67 -1.25 1188086
香港
中国移动 61.42 -0.66 -1.06 245608
中国联通 16.76 -0.28 -1.64 70673
中国电信 61.38 -0.21 -0.34 20047
中芯国际 5.08 +0.17 +3.46 64003
电讯盈科 6.33 +0.04 +0.64 268
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股
Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表
股市新闻 美股盘中英文报导
欧洲股市报导 日本股市报导
香港股市报导 中国股市报导
澳洲股市报导 台湾股市报导
韩国股市报导 东南亚股市报导
英股富时指数 德股DAX指数
法股CAC-40指数 (整理 徐文焰; 审校 张明钧)
路透上海4月20日 - 中国财政部周五将招标续发行30年期固息国债。路透调查显示，金融监管发力令降杠杆压力继续加大，导致银行委外赎回步伐也有所加快，目前债市一二级均未脱弱势，而明日30年新债作为超长品种，需求料更显有限，定位或略高于二级水平，预测均值为3.87%。
路透阿布扎比4月20日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周四表示，对于限产协议初步实施六个月过后应延期，产油国间正逐渐形成共识，但目前还没有达成协议。
--中国国务院4月1日决定设立河北雄安新区，区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新三县及周边部分区域。雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发，起步区面积约100平方公里，中期发展区面积约200平方公里，远期控制区面积约2,000平方公里。