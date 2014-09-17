《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月17日

《中国新债预测》30年续发国债收益率均值3.87%，料需求偏淡

路透上海4月20日 - 中国财政部周五将招标续发行30年期固息国债。路透调查显示，金融监管发力令降杠杆压力继续加大，导致银行委外赎回步伐也有所加快，目前债市一二级均未脱弱势，而明日30年新债作为超长品种，需求料更显有限，定位或略高于二级水平，预测均值为3.87%。