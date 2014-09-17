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亚洲 | 2014年 9月 18日 星期四 06:06 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月17日

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 45.13 -0.22 -0.49 1077556

搜狐 53.56 -0.30 -0.56 284529

网易 88.17 +0.03 +0.03 260854

百度 219.08 +3.51 +1.63 3747223

台湾

台湾积体电路 20.62 +0.14 +0.68 1651455

联电 2.09 +0.05 +2.45 102574

日月光 6.24 +0.11 +1.79 310292

硅品精密 6.98 +0.04 +0.58 375986

和信超媒体 1.04 +0.05 +5.07 1695599

友达 4.58 +0.09 +2.00 57576

中华电信 30.27 -0.03 -0.10 15692

台湾国际航电 53.07 -0.67 -1.25 1188086

香港

中国移动 61.42 -0.66 -1.06 245608

中国联通 16.76 -0.28 -1.64 70673

中国电信 61.38 -0.21 -0.34 20047

中芯国际 5.08 +0.17 +3.46 64003

电讯盈科 6.33 +0.04 +0.64 268

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

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