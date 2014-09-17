《焦点》美联储新政策工具辩论底定，RRP将成为次要工具

**辩论终结**

去年底当纽约联储加速测试隔夜逆回购工具时，金融市场人士就开始准备应对美联储在短期融资市场新的大动作。

去年12月，纽约联储市场主管Simon Potter说，这个工具的使用者对他的团队表示，“如果未来全面实行的话”，它将可有效地控制货币市场利率。

“当它刚开始使用时，大家都认为它是货币政策不可或缺的要素。”道明证券分析师Gennadiy Goldberg说。

不过1月时美联储政策制定委员会决定，在测试过程中新利率若有任何后续调整，需由美联储主席来批准。此举显然是想分散一些纽约联储对隔夜逆回购工具的控制权。

3月底，就在离纽约联储总部不远的地方发表的演说中，费城联储总裁普洛瑟对债市交易员表示，这个工具的命运最终掌握在联储政策制定委员会手中，而不是纽约联储公开市场部门的手中。

该如何收回2008年以来挹注到经济的逾3万亿(兆)美元，又不致于导致市场慌乱或者损及经济复苏，已成为美联储面临的终极挑战。

自4月以来政策会议都把这一新工具作为关键议题。他们的一大主要担忧在于，让货币市场基金可以不受限制地使用新工具，在资金紧张时可能引发更多风险资产出现资金外逃的现象。

7月时大多数官员似乎都认同对该工具的依赖应该是有限度和暂时的，这样的看法在周三正式定案。

根据新的原则，主要政策利率仍将是银行之间的隔夜贷款利率，即众所周知的联邦基金利率。美联储打算主要透过调整超额存款准备金利率(IOER)来让利率进入目标区间。他们表示，回购利率只会在必要时使用。

上次美联储会议纪录显示，联邦基金利率目标区间将维持在0.25个百分点，超额准备金利率为区间上限，而回购利率则作为区间下限。

“FOMC一直希望能重回更传统的方式，”叶伦对记者表示。