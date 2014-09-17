美国FED：美联储经修订的政策退出原则声明

除一人之外的所有美联储官员都赞同，联储在合适的时候开始货币政策正常化时，应当遵循以下几点：

--FOMC将决定政策正常化的时机选择和步伐，即调升联邦基金利率和其他短期利率至更为正常水准、并降低美联储债券持仓的速度，以帮助实现充分就业和物价稳定的法定职责。

--在经济环境和经济前景允许货币政策适当收紧的情况下，FOMC将上调联邦基金利率的目标区间。

--在政策正常化过程中，美联储倾向于主要通过调整银行超额准备金利率，让联邦基金利率处于FOMC设定的目标区间内。