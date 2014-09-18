美国FED：美联储经修订的政策退出原则声明

欧元债市：欧元区公债收益率上涨，关注特朗普税改和欧洲央行政策动向
路透周二报导称，欧洲央行(ECB)许多决策者认为有空间在6月会议上传递些许缩减刺激政策的信号。这也打压债市人气，德债收益率短暂触及一个月高位。
--委员会倾向以逐步且可预期的方式减少美联储的证券持仓，主要途径为不再把SOMA证券仓位本金偿还进行再投资。
--委员会预计在开始增加联邦基金利率目标区间之后，将停止或者开始着手分阶段退出再投资；时间点将取决于经济和金融情况、以及经济前景的发展。
--委员会目前并不预期把出售机构抵押支持证券做为正常化的过程之一，但长期将以有限度的出售来降低或出清剩余持仓。而出售的时间和速度将会提前与外界公开沟通。
--委员会希望未来美联储长期将不再持有除了基于有效落实政策币必要性之外的证券持仓，美联储将以持有美债为主，从而把美联储持仓对各经济层面的影响降至最低。
--委员会准备好根据经济及金融发展调整其政策正常化方式的细节。(完)
路透周二报导称，欧洲央行(ECB)许多决策者认为有空间在6月会议上传递些许缩减刺激政策的信号。这也打压债市人气，德债收益率短暂触及一个月高位。
但全球市场关注点现在转向美国总统特朗普承诺宣布减税计划，支撑利好美元的“特朗普通胀行情”交易再次热络。去年底这类交易曾主导市场，但之后减弱。
路透伦敦4月26日 - 英镑兑欧元周三收复部分失地，从两周低位回升，因政治风险已减弱的看法促使投资者买入英镑，此前看跌英镑的押注达到纪录高位。