表格：新西兰第二季经季调后GDP较前季成长0.7%，受服务业增长推动

《中国新债预测》30年续发国债收益率均值3.87%，料需求偏淡
路透上海4月20日 - 中国财政部周五将招标续发行30年期固息国债。路透调查显示，金融监管发力令降杠杆压力继续加大，导致银行委外赎回步伐也有所加快，目前债市一二级均未脱弱势，而明日30年新债作为超长品种，需求料更显有限，定位或略高于二级水平，预测均值为3.87%。
路透惠灵顿9月18日 - 周四公布的官方统计数据显示，新西兰第二季经季节调整后国内生产总值(GDP)较前季成长0.7%，受服务业活动增长推动，这抵消了农业的大幅下滑。
经季节调整的GDP较上年同期增长3.9%。路透此前访问的分析师预估GDP较前季成长0.6%，较上年同期增长3.8%。
(括号内为修正前的数值)
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GDP较前季变动幅度(根据生产计算,经季节和通胀调整):
第二季 第一季 2013年第二季
+0.7% +1.0% +0.6%
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GDP较上年同期变动幅度(根据生产计算,经季节和通胀调整):
第二季 第一季 2013年第二季
+3.9% +3.8% +2.5%
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实质年平均变动 *
第二季 第一季 2013年第二季
+3.5% +3.3% +2.2% ---------------------------------------------------------------
GDP较前一季变动幅度(根据支出计算,经季节和通胀调整):
第二季 第一季 2013年第二季
+0.5% +1.4%(+1.3) +0.1% ---------------------------------------------------------------
* 计算方法为，以截止本季度的四个季度总和除以前四个季度总和，然后以百分比形式表示。
浏览完整报告，请点选：www.stats.govt.nz
新西兰统计局称，第三季GDP数据将于12月18日公布。(完) (编译 王兴亚；审校 徐文焰)
路透上海4月20日 - 中国财政部周五将招标续发行30年期固息国债。路透调查显示，金融监管发力令降杠杆压力继续加大，导致银行委外赎回步伐也有所加快，目前债市一二级均未脱弱势，而明日30年新债作为超长品种，需求料更显有限，定位或略高于二级水平，预测均值为3.87%。
路透阿布扎比4月20日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周四表示，对于限产协议初步实施六个月过后应延期，产油国间正逐渐形成共识，但目前还没有达成协议。
--中国国务院4月1日决定设立河北雄安新区，区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新三县及周边部分区域。雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发，起步区面积约100平方公里，中期发展区面积约200平方公里，远期控制区面积约2,000平方公里。