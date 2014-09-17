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货币新闻 | 2014年 9月 18日 星期四 07:01 BJT

表格：新西兰第二季经季调后GDP较前季成长0.7%，受服务业增长推动

路透惠灵顿9月18日 - 周四公布的官方统计数据显示，新西兰第二季经季节调整后国内生产总值(GDP)较前季成长0.7%，受服务业活动增长推动，这抵消了农业的大幅下滑。

经季节调整的GDP较上年同期增长3.9%。路透此前访问的分析师预估GDP较前季成长0.6%，较上年同期增长3.8%。

(括号内为修正前的数值)

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GDP较前季变动幅度(根据生产计算,经季节和通胀调整):

第二季 第一季 2013年第二季

+0.7% +1.0% +0.6%

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GDP较上年同期变动幅度(根据生产计算,经季节和通胀调整):

第二季 第一季 2013年第二季

+3.9% +3.8% +2.5%

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实质年平均变动 *

第二季 第一季 2013年第二季

+3.5% +3.3% +2.2% ---------------------------------------------------------------

GDP较前一季变动幅度(根据支出计算,经季节和通胀调整):

第二季 第一季 2013年第二季

+0.5% +1.4%(+1.3) +0.1% ---------------------------------------------------------------

* 计算方法为，以截止本季度的四个季度总和除以前四个季度总和，然后以百分比形式表示。

浏览完整报告，请点选：www.stats.govt.nz

新西兰统计局称，第三季GDP数据将于12月18日公布。(完) (编译 王兴亚；审校 徐文焰)
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