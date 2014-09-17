《焦点》美联储预示将加速推进升息，然步调仍显缓慢

部分分析师称，叶伦对不确定性的重视，似乎是为了促使投资者向美联储的观点靠拢。

“他们希望提醒市场，市场所反映的预期太低了。6月点阵图的上升很好地表明，利率肯定会在2017年底前升向更正常的水准，”Pierpoint Securities首席分析师Stephen Stanley表示。

**影响深远**

一旦美联储决定开始加息，这个时间点可能在明年中期，那么之后美联储的政策路线会对市场和经济产生深远影响。

一些官员已然担心，数年的低利率环境为未来金融动荡埋下伏笔，不管是由于资本市场估值虚高，出现又一波消费信贷泡沫，还是融资成本一旦开始上升引发的全球市场出现振荡。

从这个角度看，缓慢回归正常货币政策意味着刺激举措还会持续数年，这可能会让麻烦更大。