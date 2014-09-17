《焦点》美联储预示将加速推进升息，然步调仍显缓慢

《中国新债预测》30年续发国债收益率均值3.87%，料需求偏淡
路透上海4月20日 - 中国财政部周五将招标续发行30年期固息国债。路透调查显示，金融监管发力令降杠杆压力继续加大，导致银行委外赎回步伐也有所加快，目前债市一二级均未脱弱势，而明日30年新债作为超长品种，需求料更显有限，定位或略高于二级水平，预测均值为3.87%。
部分分析师称，叶伦对不确定性的重视，似乎是为了促使投资者向美联储的观点靠拢。
“他们希望提醒市场，市场所反映的预期太低了。6月点阵图的上升很好地表明，利率肯定会在2017年底前升向更正常的水准，”Pierpoint Securities首席分析师Stephen Stanley表示。
**影响深远**
一旦美联储决定开始加息，这个时间点可能在明年中期，那么之后美联储的政策路线会对市场和经济产生深远影响。
一些官员已然担心，数年的低利率环境为未来金融动荡埋下伏笔，不管是由于资本市场估值虚高，出现又一波消费信贷泡沫，还是融资成本一旦开始上升引发的全球市场出现振荡。
从这个角度看，缓慢回归正常货币政策意味着刺激举措还会持续数年，这可能会让麻烦更大。
同时，对全球经济成长前景的担忧、欧洲可能陷入通缩以及2008年经济危机留下的创伤挥之不去，都让人有理由保持谨慎。
路透上海4月20日 - 中国财政部周五将招标续发行30年期固息国债。路透调查显示，金融监管发力令降杠杆压力继续加大，导致银行委外赎回步伐也有所加快，目前债市一二级均未脱弱势，而明日30年新债作为超长品种，需求料更显有限，定位或略高于二级水平，预测均值为3.87%。
路透阿布扎比4月20日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周四表示，对于限产协议初步实施六个月过后应延期，产油国间正逐渐形成共识，但目前还没有达成协议。
--中国国务院4月1日决定设立河北雄安新区，区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新三县及周边部分区域。雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发，起步区面积约100平方公里，中期发展区面积约200平方公里，远期控制区面积约2,000平方公里。