《焦点》美联储预示将加速推进升息，然步调仍显缓慢

越来越多证据显示美国经济成长强劲，多位美联储官员表态可能需要较预期提前升息，让投资人近几周重新调整期望。

投资者目前对2015年年中首次升息颇为肯定，但近期市场的骚动却对长期利率前景的预估几无影响。

**在经济滑至低谷后缓慢回升**

但美联储的最新预估暗示，许多官员并不认为政策紧缩一旦开始后，每次政策会议都会升息。而本世纪初的时候，美联储采取的是每次会议都升息25基点这种较为透明的做法。

从2001年经济衰退的谷底，美联储大约花了四年时间才让政策利率回归到中性水平。最近一次经济衰退的低点在2009年6月，意味着可能时隔六年才会开始升息，从现在算起，利率回到中性或许还需要三年时间，整个宽松政策延续的时间为八年。

咨询公司Macroeconomic Advisers觉得，市场的预期已经和美联储不一致了。但即便这家公司更为激进的预估，也认为利率在2016年底会到达3.0%左右。

“我们认为，他们将在2015年中期慢慢开始(升息)，给市场一些时间适应升息周期的重新到来，”该公司高级董事Antulio Bomfim表示，“这样他们也有机会看看经济活动的反应。”(完) (编译 张明钧/李爽/陈宗琦；审校 徐文焰/郑茵)