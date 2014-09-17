欧洲经济指标预测--9月18日-9月25日****

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
--中国国务院4月1日决定设立河北雄安新区，区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新三县及周边部分区域。雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发，起步区面积约100平方公里，中期发展区面积约200平方公里，远期控制区面积约2,000平方公里。
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月15日当周 9月18日(四) 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 8月 -- 顺差39.83 0730 瑞士央行政策决议指标利率目标区间 第三季 0.13% 0.00-0.25% 0830 英国零售销售(较前月) 8月 +0.4% +0.1% (较上年同期) +4.1% +2.6% 1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 9月 正9 正11 9月19日(五) 0600 德国生产者物价指数(PPI)(较上月) 8月 -0.1% -0.1% (较上年同期) -0.8% -0.8% 0800 欧元区经常帐收支(未经季节调整)(亿欧元) 7月 -- 盈余208 (经季节调整)(亿欧元) -- 盈余131 直接投资/证券投资净流动(亿欧元) -- 流入139 9月22日当周 9月22日(一) 0800 意大利工业订单(较前月)(经季节调整) 7月 -- -2.1% 工业订单(较上年同期)(未经季节调整) -- -2.5% 意大利工业销售(较前月)(经季节调整) 7月 -- -1.0% 工业销售(较上年同期)(未经季节调整) -- +0.1% 1400 欧元区消费者信心指数 9月 -- 负10.0 9月23日(二) 0645 法国企业景气指数 9月 -- 正96 0645 法国国内生产总值(GDP)(较上季) 第二季修正值 -- 持平 0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月初值 -- 46.9 服务业PMI -- 50.3 综合PMI -- 49.5 0730 德国Markit制造业PMI 9月初值 -- 51.4 服务业PMI -- 54.9 综合PMI -- 53.7 0800 欧元区Markit制造业PMI 9月初值 -- 50.7 服务业PMI -- 53.1 综合PMI -- 52.5 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 8月 -- 负10.99 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余97.06 9月24日(三) 0600 瑞银集团(USB)瑞士消费指标 8月 -- 1.66 0800 意大利消费者信心指数 9月 -- 101.9 0800 德国Ifo企业景气判断指数 9月 -- 106.3 企业现况指数 -- 111.1 企业预期指数 -- 101.7 0900 意大利贸易收支(亿欧元) 8月初值 -- 顺差21.5 9月25日(四) 0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 8月 -- +1.8% 民间贷款 -- -1.6% M3三个月移动平均年增长率 -- +1.5% 0800 意大利薪资通胀(较前月) 8月 -- 持平 (较上年同期) -- +1.1% 0900 意大利经季节调整零售销售(较前月) 7月 -- 持平 未经季节调整零售销售(较上年同期) -- -2.6% 1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 9月 -- 正37 9月25日-30日 0600 德国进口物价(较前月) 8月 -- -0.4% (较上年同期) -- -1.7% 0600 德国实质零售销售(较前月) 8月 -- -1.4% (较上年同期) -- +0.7% 9月25日至10月3日 0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 9月 -- +0.8% (较上年同期) -- +11.0% (完)
--中国国务院4月1日决定设立河北雄安新区，区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新三县及周边部分区域。雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发，起步区面积约100平方公里，中期发展区面积约200平方公里，远期控制区面积约2,000平方公里。
4月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时 间16:10时，1港元=0.88527人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为19.12%，低于上交易日收盘的20.06%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.73 4.95 1.08 建设银行 5.76 6.16 1.06 中国银行 3.51 3.65 1.09 农业
* 标售标的：91天期国库券 * 标售时间：周五(21日) * 标售金额：暂定250亿台币 * 预测区间：0.27-0.30% * 受访机构：五家 路透台北4月20日 - 台湾财政部将于周五(21日)委托央行标售「财106-6期」国库券，天期为91天。路透 调查显示，91天期国库券决标贴现率料在0.27-0.30%。 资金调度人士指出，4月缺乏明显紧缩因素，近期短率同步向下修正，预计本次标售的国库券决标贴现率 料低于上月标售的0.305%，且有机会靠向区间低位。 路透调查五家金融机构，包括四家本地商银及一家外商银行，各家预估决标贴现利率的大区间在0.26-0.3 0%。 以下为各银行的看法重点分析： --资金情势偏松，今日存续期约90天的类公债殖利率报在0.50%左右，较前次标售91天期国库券时的0.57- 0.58%回落不少。惟短端利率存在向下僵固性，因此本次得标利率将不致像类公债般有较明显的下修幅度。 --外商银行资金相当宽裕，为让多余资金有去化管道