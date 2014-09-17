版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 18日 星期四 07:15 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元收在0.8980下方，将延续下跌趋势

2258GMT

* 汇市对美联储偏强硬立场做出反应，因美联储2017年利率预估高于市场预期

* 澳元同时受到中国人民银行官员强硬谈话打击

* 澳元/美元收在0.8982支撑下方，下档初步目标将是3月3日低点0.8916

* 若跌破0.8915，则下看0.8660 (完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 李爽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐