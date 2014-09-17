路透短观调查：日本制造业信心降幅创近两年最大，12月料小幅好转

9月制造业信心指数从8月的正20降至正10，6月时为正19。预估12月料将升至正16。

这是四个月来首次下滑，且为2012年10月以来最大降幅，当时由于日本将位于东海的有争议岛屿收归国有后引发中国民众抵制日货和暴力抗议活动，导致企业信心大幅下滑。

这次信心下滑是因此前公布一连串疲弱数据，包括工业生产疲软，家庭支出下滑，都让人对日本经济复苏有所质疑。

上次公布的日本央行短观调查显示，截至6月的三个月大型制造业信心恶化，但7-9月料将改善。日本央行短观报告将在10月1日公布。