路透短观调查：日本制造业信心降幅创近两年最大，12月料小幅好转

《中国新债预测》30年续发国债收益率均值3.87%，料需求偏淡
路透上海4月20日 - 中国财政部周五将招标续发行30年期固息国债。路透调查显示，金融监管发力令降杠杆压力继续加大，导致银行委外赎回步伐也有所加快，目前债市一二级均未脱弱势，而明日30年新债作为超长品种，需求料更显有限，定位或略高于二级水平，预测均值为3.87%。
9月制造业信心指数从8月的正20降至正10，6月时为正19。预估12月料将升至正16。
这是四个月来首次下滑，且为2012年10月以来最大降幅，当时由于日本将位于东海的有争议岛屿收归国有后引发中国民众抵制日货和暴力抗议活动，导致企业信心大幅下滑。
这次信心下滑是因此前公布一连串疲弱数据，包括工业生产疲软，家庭支出下滑，都让人对日本经济复苏有所质疑。
上次公布的日本央行短观调查显示，截至6月的三个月大型制造业信心恶化，但7-9月料将改善。日本央行短观报告将在10月1日公布。
路透短观9月服务业指数从正19升至正22，为6月以来首次上升，但仍远低于6月的正29。预期12月将回落至正20。
路透上海4月20日 - 中国财政部周五将招标续发行30年期固息国债。路透调查显示，金融监管发力令降杠杆压力继续加大，导致银行委外赎回步伐也有所加快，目前债市一二级均未脱弱势，而明日30年新债作为超长品种，需求料更显有限，定位或略高于二级水平，预测均值为3.87%。
路透阿布扎比4月20日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周四表示，对于限产协议初步实施六个月过后应延期，产油国间正逐渐形成共识，但目前还没有达成协议。
--中国国务院4月1日决定设立河北雄安新区，区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新三县及周边部分区域。雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发，起步区面积约100平方公里，中期发展区面积约200平方公里，远期控制区面积约2,000平方公里。