路透短观调查：日本制造业信心降幅创近两年最大，12月料小幅好转

金属期市：伦敦期铜持稳于一周高点附近，因美元兑欧元下滑
路透墨尔本4月26日 - 伦敦期铜周三持稳于一周高位附近，因法国大选第一轮投票后美元兑欧元下跌，使大宗商品对于持有其它货币的买家来说更为便宜。
指数由乐观受访者百分比减去悲观者比例计算得出。
安倍在4月将消费税由5%上调至8%，以抑制日本直线上升的政府债务，这让日本经济在第二季出现这波全球金融危机以来最严重的萎缩。
12月左右安倍将决定是否推进明年将消费税再上调至10%的计划。安倍周日表示，他仍对是否加税持“中性”态度，并补充称，该决定将取决于经济指标状况，其中包括7-9月当季数据。
经济复苏步履维艰，通胀陷于远低于央行2%目标的水准，因此市场愈发认为，安倍可能推出大规模政府支出，日本央行可能进一步放宽政策以支持经济可以允许推进加税计划。
日圆兑美元近日跌至六年低点，但由于并未充分提振出口企业，同时，原材料企业等进口商在勉力转嫁上升的进口成本。(完) (编译 王丽鑫/李爽/戴素萍 审校 张明钧/徐文焰/龚芳)
路透墨尔本4月26日 - 伦敦期铜周三持稳于一周高位附近，因法国大选第一轮投票后美元兑欧元下跌，使大宗商品对于持有其它货币的买家来说更为便宜。
路透4月26日 - 金价周三跌至两周低点，因对美国经济的乐观看法重 现令投资者选择股票等更具风险的资产，此外法国的政治不确定性消退， 亦削弱对避险资产的需求。 0741 GMT，现货金 大致持平在1,263.53美元，早前则一度跌至 1,260.90美元的4月11日以来最低水平。 美国期金 跌0.2%，至每盎司1,264.90美元。 “过去两日，黄金上涨的动能实际上已经消退。我们可以看到，朝鲜 局势缓解以及法国选举结果公布之后，冒险意愿已经上升，”永丰金融集 团研究部主管涂国彬表示。 “市场将返回最初的交易重心1,200-1,250美元区间。” 美国官员说，特朗普政府将在其周三的税政原则要点中提议大幅调 降企业所得税率，并且大幅降低企业将海外获利汇回美国时应缴纳的税率 。 “对于黄金投资人而言，这可能不是好消息，因为对于特朗普政府， 大局就是确保有足够的资本流入到股市或美元等资产市场，为财政赤字融 资。” “他们必
路透东京4月26日 - 在日圆兑美元走贬的协助下，东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周三收高，为连续第五个交易日上涨，但交易员表示，上海期胶表现疲软，令东京期胶涨幅受限。