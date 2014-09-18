版本:
中国
货币新闻 | 2014年 9月 18日 星期四 08:02 BJT

路透短观调查：日本制造业信心降幅创近两年最大，12月料小幅好转

指数由乐观受访者百分比减去悲观者比例计算得出。

安倍在4月将消费税由5%上调至8%，以抑制日本直线上升的政府债务，这让日本经济在第二季出现这波全球金融危机以来最严重的萎缩。

12月左右安倍将决定是否推进明年将消费税再上调至10%的计划。安倍周日表示，他仍对是否加税持“中性”态度，并补充称，该决定将取决于经济指标状况，其中包括7-9月当季数据。

经济复苏步履维艰，通胀陷于远低于央行2%目标的水准，因此市场愈发认为，安倍可能推出大规模政府支出，日本央行可能进一步放宽政策以支持经济可以允许推进加税计划。

日圆兑美元近日跌至六年低点，但由于并未充分提振出口企业，同时，原材料企业等进口商在勉力转嫁上升的进口成本。(完) (编译 王丽鑫/李爽/戴素萍 审校 张明钧/徐文焰/龚芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐