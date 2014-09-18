路透短观调查：日本制造业信心降幅创近两年最大，12月料小幅好转

全球金市：金价跌至两周低点，因风险胃纳改善且股市反弹

路透4月26日 - 金价周三跌至两周低点，因对美国经济的乐观看法重 现令投资者选择股票等更具风险的资产，此外法国的政治不确定性消退， 亦削弱对避险资产的需求。 0741 GMT，现货金 大致持平在1,263.53美元，早前则一度跌至 1,260.90美元的4月11日以来最低水平。 美国期金 跌0.2%，至每盎司1,264.90美元。 “过去两日，黄金上涨的动能实际上已经消退。我们可以看到，朝鲜 局势缓解以及法国选举结果公布之后，冒险意愿已经上升，”永丰金融集 团研究部主管涂国彬表示。 “市场将返回最初的交易重心1,200-1,250美元区间。” 美国官员说，特朗普政府将在其周三的税政原则要点中提议大幅调 降企业所得税率，并且大幅降低企业将海外获利汇回美国时应缴纳的税率 。 “对于黄金投资人而言，这可能不是好消息，因为对于特朗普政府， 大局就是确保有足够的资本流入到股市或美元等资产市场，为财政赤字融 资。” “他们必