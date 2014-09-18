金砖国家：9月17日股汇市收盘纵览

路透9月18日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月17日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收涨0.79%，报1,062.39点。

中国股市：沪综指收盘小涨，央行实施SLF传闻稳定资金面预期

香港股市：恒生指数收高1%，对美联储不升息预期协助两周来首次收涨

中国汇市：人民币即期强势收涨扭转四连跌，中资大行结汇助力

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巴西股市：指标圣保罗交易所Bovespa指数 盘中上涨将近1%，受到国营油企Petroleo Brasileiro SA 上涨3%的带动。Bovespa指数终场下跌0.01%，报59,108.19点。

拉美汇市：对美联储声明反应温和，巴西投资者关注总统大选民调

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南非股市：在区间交投，市场在等待美联储会议结果之前市况迟滞，精品零售商Richemont 股价大跌更加增添市场压力。指标Top-40绩优股指数 下跌0.15%至45,814点。综合指数 持平在51,173点。

南非汇市：兰特兑美元连涨第二日，因投资者在美元近期大涨后获利了结

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印度股市：上涨，从上日触及的约两周半低点反弹，投资人寄望美联储将维持其刺激举措的期待，提振了Infosys<Ltd INFY.NS>等出口股及蓝筹股。指标BSE指数 上涨0.52%，或138.78点，收报26,631.29点。NSE指数 涨0.54%，或42.60点，收报7,975.50点，创下9月8日以来最大单日涨幅。

印度汇市：印度卢比连续第二日上涨，追随其他亚币，因投资人预期美联储会议结果将不会升息。印度卢比兑美元 收报60.92/93，周二收盘价为61.0550/0650。

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俄罗斯股市：指标股指 跌0.99%%，报1,190.100点；MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.97%，报647.08点。