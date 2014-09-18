金砖国家：9月17日股汇市收盘纵览

标题新闻：美亚太指挥官哈里斯告诉国会，美国在韩国部署的萨德反导系统应在未来几日开始运行
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路透9月18日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月17日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收涨0.79%，报1,062.39点。
中国股市：沪综指收盘小涨，央行实施SLF传闻稳定资金面预期
香港股市：恒生指数收高1%，对美联储不升息预期协助两周来首次收涨
中国汇市：人民币即期强势收涨扭转四连跌，中资大行结汇助力
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巴西股市：指标圣保罗交易所Bovespa指数 盘中上涨将近1%，受到国营油企Petroleo Brasileiro SA 上涨3%的带动。Bovespa指数终场下跌0.01%，报59,108.19点。
拉美汇市：对美联储声明反应温和，巴西投资者关注总统大选民调
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南非股市：在区间交投，市场在等待美联储会议结果之前市况迟滞，精品零售商Richemont 股价大跌更加增添市场压力。指标Top-40绩优股指数 下跌0.15%至45,814点。综合指数 持平在51,173点。
南非汇市：兰特兑美元连涨第二日，因投资者在美元近期大涨后获利了结
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印度股市：上涨，从上日触及的约两周半低点反弹，投资人寄望美联储将维持其刺激举措的期待，提振了Infosys<Ltd INFY.NS>等出口股及蓝筹股。指标BSE指数 上涨0.52%，或138.78点，收报26,631.29点。NSE指数 涨0.54%，或42.60点，收报7,975.50点，创下9月8日以来最大单日涨幅。
印度汇市：印度卢比连续第二日上涨，追随其他亚币，因投资人预期美联储会议结果将不会升息。印度卢比兑美元 收报60.92/93，周二收盘价为61.0550/0650。
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俄罗斯股市：指标股指 跌0.99%%，报1,190.100点；MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.97%，报647.08点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.23%，报38.4190卢布；卢布兑欧元 涨0.51%，至49.3870卢布。(完) (编译 李婷仪 审校 孙茉莉)
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路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM