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债券 | 2014年 9月 18日 星期四 08:32 BJT

背景资料：美联储货币政策正常化的新计画

**资产出售**

美联储在最新公布的计划中表示，美联储并未计划透过直接出售来降低资产支持证券(ABS)的持有量，“不过有限的出售可能是中长期降低或去除过剩持有量的合理作法。”美联储希望是用证券到期或是购房者提前还贷的方式来让投资组合有所缩减。任何出售计划都会事先与民众沟通。

2011年时，美联储官员的构想则是一旦启动升息，就开始出售这类证券，在三到五年时间内将这类证券从资产负债表中清除。

**资产负债表**

美联储中长期计划只持有必要的证券，以期有效的执行货币政策。美联储并计划主要持有美国公债，而非目前这样既持有美国公债又持有房屋抵押支持债券的情况。(完) (编译 张明钧/于春红/戴素萍 审校 徐文焰/郑茵)
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