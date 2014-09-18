背景资料：美联储货币政策正常化的新计画

美联储在最新公布的计划中表示，美联储并未计划透过直接出售来降低资产支持证券(ABS)的持有量，“不过有限的出售可能是中长期降低或去除过剩持有量的合理作法。”美联储希望是用证券到期或是购房者提前还贷的方式来让投资组合有所缩减。任何出售计划都会事先与民众沟通。