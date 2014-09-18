背景资料：美联储货币政策正常化的新计画

美国热股：菲亚特克莱斯勒首季利润增长11%，盘前急升逾6%
路透4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销售增长。菲亚特克莱斯勒宣布1-3月经调整的息税前利润(EBIT)增至15.4亿欧元(16.8亿美元)，高于汤森路透调查中分析师预估的14亿欧元。
**资产出售**
美联储在最新公布的计划中表示，美联储并未计划透过直接出售来降低资产支持证券(ABS)的持有量，“不过有限的出售可能是中长期降低或去除过剩持有量的合理作法。”美联储希望是用证券到期或是购房者提前还贷的方式来让投资组合有所缩减。任何出售计划都会事先与民众沟通。
2011年时，美联储官员的构想则是一旦启动升息，就开始出售这类证券，在三到五年时间内将这类证券从资产负债表中清除。
**资产负债表**
美联储中长期计划只持有必要的证券，以期有效的执行货币政策。美联储并计划主要持有美国公债，而非目前这样既持有美国公债又持有房屋抵押支持债券的情况。(完) (编译 张明钧/于春红/戴素萍 审校 徐文焰/郑茵)
路透4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销售增长。菲亚特克莱斯勒宣布1-3月经调整的息税前利润(EBIT)增至15.4亿欧元(16.8亿美元)，高于汤森路透调查中分析师预估的14亿欧元。
路透米兰4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销量的改善。
路透上海4月26日 - 中国湖北省财政厅周三公告称，当日采用定向承销发行方式发行了总额200亿元人民 币的一般和专项地方债，一般债包括三、五、七、10年期品种，中标利率3.65%、3.81%、3.98%、3.97%，较区 间下限(同期限国债收益率五日均值)均上浮15%。 专项债含五、七、10年期品种，中标利率与同期限一般债一致，亦较区间下限上浮15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类别 规模(亿元) 期限(年) 利率(%) 基准利率(% 上浮基点(bp) 上浮幅度(% ) ) 一般债券 24.5712 3 3.65 3.17 48 15 24.5712 5