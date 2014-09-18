英国政治：苏格兰独立公投在即，支持与反对方差距甚微--民调

**势均力敌**

五项民调显示，苏格兰民族主义者支持度有所上升；但在全部七项民调中，续留英国的支持度都仍然略为保持领先。伦敦一些外汇交易员已准备周四熬夜，针对公投结果买卖英镑。

美国财政部长杰克卢表示，公投可能导致经济上的重大后果，英国保持强大至关重要。

英国财政大臣欧思邦上周取消出席澳洲G20会议的行程，英国央行总裁卡尼亦将在伦敦等待苏格兰公投结果。

Panelbase的一项民调显示，苏格兰独立的支持率从49%下滑至48%。调查样本最大的YouGov的民调显示，赞成独立的支持率为48%，维持不变。