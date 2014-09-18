英国政治：苏格兰独立公投在即，支持与反对方差距甚微--民调

欧元债市：欧元区公债收益率上涨，关注特朗普税改和欧洲央行政策动向
路透周二报导称，欧洲央行(ECB)许多决策者认为有空间在6月会议上传递些许缩减刺激政策的信号。这也打压债市人气，德债收益率短暂触及一个月高位。
**势均力敌**
五项民调显示，苏格兰民族主义者支持度有所上升；但在全部七项民调中，续留英国的支持度都仍然略为保持领先。伦敦一些外汇交易员已准备周四熬夜，针对公投结果买卖英镑。
美国财政部长杰克卢表示，公投可能导致经济上的重大后果，英国保持强大至关重要。
英国财政大臣欧思邦上周取消出席澳洲G20会议的行程，英国央行总裁卡尼亦将在伦敦等待苏格兰公投结果。
Panelbase的一项民调显示，苏格兰独立的支持率从49%下滑至48%。调查样本最大的YouGov的民调显示，赞成独立的支持率为48%，维持不变。
负责投票工作的官员表示，公投结果预计周五早晨揭晓，不过格拉斯哥等主要城市的计票结果将于0400GMT前后出炉，由此便可看出整体趋势。(完) (编译 陈宗琦；审校 张明钧/郑茵)
路透周二报导称，欧洲央行(ECB)许多决策者认为有空间在6月会议上传递些许缩减刺激政策的信号。这也打压债市人气，德债收益率短暂触及一个月高位。
但全球市场关注点现在转向美国总统特朗普承诺宣布减税计划，支撑利好美元的“特朗普通胀行情”交易再次热络。去年底这类交易曾主导市场，但之后减弱。
路透伦敦4月26日 - 英镑兑欧元周三收复部分失地，从两周低位回升，因政治风险已减弱的看法促使投资者买入英镑，此前看跌英镑的押注达到纪录高位。