版本:
中国
货币新闻 | 2014年 9月 18日 星期四 08:34 BJT

英国政治：苏格兰独立公投在即，支持与反对方差距甚微--民调

**势均力敌**

五项民调显示，苏格兰民族主义者支持度有所上升；但在全部七项民调中，续留英国的支持度都仍然略为保持领先。伦敦一些外汇交易员已准备周四熬夜，针对公投结果买卖英镑。

美国财政部长杰克卢表示，公投可能导致经济上的重大后果，英国保持强大至关重要。

英国财政大臣欧思邦上周取消出席澳洲G20会议的行程，英国央行总裁卡尼亦将在伦敦等待苏格兰公投结果。

Panelbase的一项民调显示，苏格兰独立的支持率从49%下滑至48%。调查样本最大的YouGov的民调显示，赞成独立的支持率为48%，维持不变。

负责投票工作的官员表示，公投结果预计周五早晨揭晓，不过格拉斯哥等主要城市的计票结果将于0400GMT前后出炉，由此便可看出整体趋势。(完) (编译 陈宗琦；审校 张明钧/郑茵)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐