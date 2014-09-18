版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 18日 星期四 08:06 BJT

《全球汇市》美元走升，市场重视美联储的“强硬”利率指引

投票将在周四2100GMT结束，预计随后很快会有出口民调，亚洲投资人周五早上首次有机会率先做出反应。

大宗商品货币隔夜重挫，澳元/美元 跌破位于0.8983美元的重要支撑位，触及六个月低点0.8951。

如果在0130GMT公布的中国房价数据引发对于楼市放缓的不安，澳元可能更进一步承压。

新西兰元/美元 则跌至0.8078美元的七个月低点，持稳在该水准附近，仅管甫公布的数据显示，新西兰第二季经季节调整的GDP较上年同期增长3.9%，大致符合分析师预期。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2846 1.2865 -0.15 -6.54 1.3745

美元/日圆 108.47 108.37 +0.09 +3.01 105.30

欧元/日圆 139.34 139.42 -0.06 -3.72 144.73

美元/瑞郎 0.9424 0.9412 +0.13 +5.56 0.8928

英镑/美元 1.6264 1.6273 -0.06 -1.76 1.6556

美元/加元 1.1009 1.0996 +0.12 +3.66 1.0620

澳元/美元 0.8958 0.8958 +0.00 +0.50 0.8913

新西兰元/美元 0.8099 0.8095 +0.05 -1.30 0.8206

澳元/日圆 97.170 97.080 +0.09 +3.54 93.850

新西兰元/日圆 87.850 87.730 +0.14 +1.67 86.410

英镑/日圆 176.42 176.35 +0.04 +1.20 174.33

澳元/新西兰元 1.1057 1.1059 -0.02 +1.93 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王兴亚/王丽鑫/陈宗琦/李婷仪 审校 白云/徐文焰/于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐