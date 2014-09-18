《全球汇市》美元走升，市场重视美联储的“强硬”利率指引

标题新闻：美亚太指挥官哈里斯告诉国会，美国在韩国部署的萨德反导系统应在未来几日开始运行
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投票将在周四2100GMT结束，预计随后很快会有出口民调，亚洲投资人周五早上首次有机会率先做出反应。
大宗商品货币隔夜重挫，澳元/美元 跌破位于0.8983美元的重要支撑位，触及六个月低点0.8951。
如果在0130GMT公布的中国房价数据引发对于楼市放缓的不安，澳元可能更进一步承压。
新西兰元/美元 则跌至0.8078美元的七个月低点，持稳在该水准附近，仅管甫公布的数据显示，新西兰第二季经季节调整的GDP较上年同期增长3.9%，大致符合分析师预期。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2846 1.2865 -0.15 -6.54 1.3745
美元/日圆 108.47 108.37 +0.09 +3.01 105.30
欧元/日圆 139.34 139.42 -0.06 -3.72 144.73
美元/瑞郎 0.9424 0.9412 +0.13 +5.56 0.8928
英镑/美元 1.6264 1.6273 -0.06 -1.76 1.6556
美元/加元 1.1009 1.0996 +0.12 +3.66 1.0620
澳元/美元 0.8958 0.8958 +0.00 +0.50 0.8913
新西兰元/美元 0.8099 0.8095 +0.05 -1.30 0.8206
澳元/日圆 97.170 97.080 +0.09 +3.54 93.850
新西兰元/日圆 87.850 87.730 +0.14 +1.67 86.410
英镑/日圆 176.42 176.35 +0.04 +1.20 174.33
澳元/新西兰元 1.1057 1.1059 -0.02 +1.93 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王兴亚/王丽鑫/陈宗琦/李婷仪 审校 白云/徐文焰/于春红)
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路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM