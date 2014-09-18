更新版 1-全球经济：IMF对金融市场“过度”押注所带来的风险发出警告

美国热股：菲亚特克莱斯勒首季利润增长11%，盘前急升逾6%
路透4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销售增长。菲亚特克莱斯勒宣布1-3月经调整的息税前利润(EBIT)增至15.4亿欧元(16.8亿美元)，高于汤森路透调查中分析师预估的14亿欧元。
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路透华盛顿9月17日 - 国际货币基金组织(IMF)周三表示，如果投资者被地缘政治紧张情势或美国调整利率政策吓到，那么金融市场大量押注给全球经济带来的风险将上升。
IMF在报告中称，2014年虽开局不利，但仍预计今年下半年经济成长将加速。
但IMF警告称，金融市场指标暗示，投资者以借贷资金押注的情况看来“过度”，如果美国货币政策或乌克兰及中东冲突出现意外，那么市场可能将很快受到打击。
IMF将其用技术性措辞进行了表达，即“与地缘政治紧张及风险偏好上升相关的新下行风险正在加剧。”
IMF为本周末在澳洲举行的20国集团(G20)财长及央行官员会议准备了这份报告。(完)
(编译 于春红; 审校 李爽)
路透4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销售增长。菲亚特克莱斯勒宣布1-3月经调整的息税前利润(EBIT)增至15.4亿欧元(16.8亿美元)，高于汤森路透调查中分析师预估的14亿欧元。
路透米兰4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销量的改善。
路透上海4月26日 - 中国湖北省财政厅周三公告称，当日采用定向承销发行方式发行了总额200亿元人民 币的一般和专项地方债，一般债包括三、五、七、10年期品种，中标利率3.65%、3.81%、3.98%、3.97%，较区 间下限(同期限国债收益率五日均值)均上浮15%。 专项债含五、七、10年期品种，中标利率与同期限一般债一致，亦较区间下限上浮15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类别 规模(亿元) 期限(年) 利率(%) 基准利率(% 上浮基点(bp) 上浮幅度(% ) ) 一般债券 24.5712 3 3.65 3.17 48 15 24.5712 5