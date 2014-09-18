日本金融：GPIF和其他公共退休基金4-6月净卖出100亿美元长期日债

路透东京9月18日 - 日本央行周四公布数据显示，包括日本政府退休金投资基金(GPIF)在内的公共退休基金在4-6月净卖出1.1万亿(兆)日圆(约合101.4亿美元)长期日债。

全球金融市场密切关注GPIF的策略评估，因为该基金的规模甚至超过墨西哥经济，是其他日本机构投资者的风向标。(完) (编译 王兴亚；审校 李婷仪)