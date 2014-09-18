日本金融：GPIF和其他公共退休基金4-6月净卖出100亿美元长期日债

欧元债市：欧元区公债收益率上涨，关注特朗普税改和欧洲央行政策动向
路透周二报导称，欧洲央行(ECB)许多决策者认为有空间在6月会议上传递些许缩减刺激政策的信号。这也打压债市人气，德债收益率短暂触及一个月高位。
路透东京9月18日 - 日本央行周四公布数据显示，包括日本政府退休金投资基金(GPIF)在内的公共退休基金在4-6月净卖出1.1万亿(兆)日圆(约合101.4亿美元)长期日债。
央行的资本流动数据显示，公共退休基金同期净买入3,930亿日圆股票。
全球金融市场密切关注GPIF的策略评估，因为该基金的规模甚至超过墨西哥经济，是其他日本机构投资者的风向标。(完) (编译 王兴亚；审校 李婷仪)
路透周二报导称，欧洲央行(ECB)许多决策者认为有空间在6月会议上传递些许缩减刺激政策的信号。这也打压债市人气，德债收益率短暂触及一个月高位。
但全球市场关注点现在转向美国总统特朗普承诺宣布减税计划，支撑利好美元的“特朗普通胀行情”交易再次热络。去年底这类交易曾主导市场，但之后减弱。
路透伦敦4月26日 - 英镑兑欧元周三收复部分失地，从两周低位回升，因政治风险已减弱的看法促使投资者买入英镑，此前看跌英镑的押注达到纪录高位。