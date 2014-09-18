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亚洲 | 2014年 9月 18日 星期四 08:13 BJT

《香港报摘》--经济日报9月18日

* 头版头条：

--苹果 iPhone 6明天开售，本港炒卖得风风火火。在美国纽约苹果旗舰店门前，亦正上演一课炽热的苹果粉丝（Apple Fans）广告学：抢位、抢机、抢宣传。

* 其他：

--今年香港冻资额第三高的新股神州租车 明日（19日）挂牌，消息指，获近3万散户捧场，1手中签率仅50%。

--德国上市的福建索力鞋业（Ultrasonic） 爆出老板失联兼大量资金下落不明，牵连安踏 、特步 ，两公司即与索力划清界綫。特步昨澄清，从未与索力合作。

--堡狮龙 大刀阔斧删减中、台店铺取得成效，截至6月底全年纯利增4.7倍至1.27亿港元，派末期息每股3.17分，另特别息1.56分，共4.73分，分别按年增4.3倍及1.6倍。

--沪港通待“开车”，港交所 加强交易结算风险管控。集团委任彭景韬（Ketan Patel）出任新设的风险总监，并新设风险管理科，由彭出任主管，明年1月1日起生效。

--机构投资者对已晋身全球三大的中国债市兴趣转浓，景顺向中国申请人民币合格境外机构投资者（RQFII）牌照，预料明年起可投资内地债市。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 赵红梅; 审校 张喜良)
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