《香港报摘》--经济日报9月18日

欧股业绩：汇丰控股第一季税前获利下降19%，但优于分析师预估
路透香港5月4日 - 汇丰控股周四公布第一季获利下降19%，因该行在重组后努力恢复营收。汇丰控股是以资产计欧洲最大的银行。
* 头版头条：
--苹果 iPhone 6明天开售，本港炒卖得风风火火。在美国纽约苹果旗舰店门前，亦正上演一课炽热的苹果粉丝（Apple Fans）广告学：抢位、抢机、抢宣传。
* 其他：
--今年香港冻资额第三高的新股神州租车 明日（19日）挂牌，消息指，获近3万散户捧场，1手中签率仅50%。
--德国上市的福建索力鞋业（Ultrasonic） 爆出老板失联兼大量资金下落不明，牵连安踏 、特步 ，两公司即与索力划清界綫。特步昨澄清，从未与索力合作。
--堡狮龙 大刀阔斧删减中、台店铺取得成效，截至6月底全年纯利增4.7倍至1.27亿港元，派末期息每股3.17分，另特别息1.56分，共4.73分，分别按年增4.3倍及1.6倍。
--沪港通待“开车”，港交所 加强交易结算风险管控。集团委任彭景韬（Ketan Patel）出任新设的风险总监，并新设风险管理科，由彭出任主管，明年1月1日起生效。
--机构投资者对已晋身全球三大的中国债市兴趣转浓，景顺向中国申请人民币合格境外机构投资者（RQFII）牌照，预料明年起可投资内地债市。（完）
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台湾报摘 (整理 赵红梅; 审校 张喜良)
路透香港5月4日 - 汇丰控股周四公布第一季获利下降19%，因该行在重组后努力恢复营收。汇丰控股是以资产计欧洲最大的银行。
路透台北5月4日 - 台湾股市周四持平，之前连续八个交易日上涨。美国股市表现不佳后，海外市场纷纷随之走低。 0452 GMT，台湾加权股价指数持平于9,958.39点，周三收涨0.1%，为连续第八个交易日上涨。 电子类指数最多涨0.4%，金融保险类指数近持平。 交投活络个股包括群创光电涨幅最高达3.2%，但英业达跌幅达0.6%。(完) (编译 王颖/张若琪 审校 白云)
* 美元兑日圆触及六周高位，随后缩减涨幅 * 美联储在政策声明称首季经济成长放缓可能是暂时性的 * 澳元触及近四个月低位 路透新加坡5月4日 - 美元兑日圆周四触及六周高位，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)淡化了首季经济增长疲弱的影响，市场认为这预示6月仍然可能升息。 美联储周三维持利率不变，并在声明中强调就业市场强劲。这表明美联储今年仍将再升息两次。 美联储表示，消费者支出保持稳健，企业投资已经增强，通胀已“接近”美联储的目标水准。 美元兑日圆 周四早些时候涨至112.89，为逾六周来的最高水位，后来则回吐涨幅，最新交投在112.76，几近持平于周三美国尾盘水平。 巴克莱驻新加坡的亚洲宏观策略主管Mitul Kotecha称，美联储保持6月加息的大门“敞开”，令美元受益。 “风险是，鉴于近期的数据表现，这听起来可能略有些温和，而情况肯定并非如此，”他补充说。 周三公布的民间就业数据显示，美国企业招聘速度4月放缓，但仍然