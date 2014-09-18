《中国报摘》--中国证券报9月18日

标题新闻：美亚太指挥官哈里斯告诉国会，美国在韩国部署的萨德反导系统应在未来几日开始运行
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* 头版头条:
--中国国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，部署进一步扶持小微企业发展，包括加大税收支持，即从10月1日至2015年底，将月销售额2-3万元人民币的小微企业、个体工商户和其他个人也纳入暂免征收增值税和营业税的范围，还决定全面建立临时救助制度、为困难群众兜底线救急难。
* 其他:
--页岩气探矿权第三轮招标即将启动。中国国土资源部17日首次公布此轮招标的进展情况，目前已初步形成竞争出让的方案并选定竞争出让区块，预计今年中国页岩气产量15亿立方米，明年有望达到或超过65亿立方米的规划目标。
--在17日召开的“锐01暂停”和“锐02暂停”的债券持有人会议上，*ST锐电此前提出的“折价回购方案，被债券持有人投票予以否决，这意味着公募债券市场历史上首单折价兑付方案宣告失败，这两期公司债未来仍然将面临很大的违约风险。
--中国证监会副主席姜洋表示，加快推进期货经营机构创新发展，努力打造一批具有国际竞争力、以风险管理和资产定价为核心业务的衍生品服务集团。中国证监会主席助理张育军亦认为，期货经营机构要始终将合规风控贯穿于创新发展全过程。
--新华都实业通过上交所竞价交易系统分别减持其所持紫金矿业 无限售条件流通股总计9,982.7395万股。其董事陈发树通过新华都实业再度套现紫金矿业，两天内减持近1亿股，套现金额近2.5亿元人民币。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 吴芳; 审校 曾祥进)
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路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM