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亚洲 | 2014年 9月 18日 星期四 08:13 BJT

****中国公布经济指标日程预告****

路透北京9月18日 - 以下为中国国家统计局、海关等公布中国主要宏观经济数据的日程
：
    
    公布日期      经济指标                       数据日期            
    
    9月
    9/18      70个大中城市住宅销售价格月度报告    8月
    9/23      汇丰中国制造业PMI初值               9月
    9/27      规模以上工业企业利润              1-8月
    9/30      汇丰制造业PMI终值                   9月
    
    10月
    10/1      官方制造业PMI                       9月
    10/3      官方非制造业PMI                     9月
    10/13     进出口贸易数据                      9月
    10/15     工业生产者出厂价格指数(PPI)         9月
              居民消费价格指数(CPI)               9月
    10/21     国民经济运行情况新闻发布会   
    其中:     固定资产投资(不含农户)              9月
              社会消费品零售总额                  9月
              工业增加值                          9月
              房地产投资和销售情况月度报告        9月
    10/23     汇丰中国制造业PMI初值              10月              
    10/24     70个大中城市住宅销售价格月度报告    9月
    10/28     规模以上工业企业利润              1-9月
    
    11月
    11/1      官方制造业PMI                      10月
    11/3      官方非制造业PMI                    10月
              汇丰制造业PMI终值                  10月
    11/8      进出口贸易数据                     10月
    11/10     工业生产者出厂价格指数(PPI)        10月
              居民消费价格指数(CPI)              10月
    11/13     固定资产投资(不含农户)             10月
              社会消费品零售总额                 10月
              工业增加值                         10月
              房地产投资和销售情况月度报告       10月
    11/18     70个大中城市住宅销售价格月度报告   10月
    11/20     汇丰中国制造业PMI初值              11月              
    11/27     规模以上工业企业利润             1-10月
    
    12月
    12/1      官方制造业PMI                      11月
              汇丰制造业PMI终值                  11月
    12/3      官方非制造业PMI                    11月
    12/8      进出口贸易数据                     11月
    12/10     工业生产者出厂价格指数(PPI)        11月
              居民消费价格指数(CPI)              11月
    12/12     固定资产投资(不含农户)             11月
              社会消费品零售总额                 11月
              工业增加值                         11月
              房地产投资和销售情况月度报告       11月
    12/16     汇丰中国制造业PMI初值              12月              
    12/18     70个大中城市住宅销售价格月度报告   11月
    12/27     规模以上工业企业利润             1-11月

    注:
    1、本表中的公布日期为国家统计局初步计划，如有变化将及时更新。
       详情请查看国家统计局网站
       here
    2、年度和季度国民经济运行情况新闻发布会上，国内生产总值将一并公布。(完）
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