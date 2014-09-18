《香港报摘》--信报9月18日

* 头版头条：

--美国联邦公开市场委员会（FOMC）于香港时间周四凌晨结束为期两天的议息会议后发表声明。联储局主席耶伦一如预料维持利率0至0.025%区间不变，仍维持「结束买债后一段颇长时间维持低利率」的承诺，目前市场对利率的估计维持不变；继续维持减少买债100亿美元。下月将再削减余下的150亿美元买债计划，之后整个量宽将告一段落。

* 其他：

--市场盛传今天招股的中国金枪鱼产业集团可能押后招股。巧合地，环保组织绿色和平本周二致函港交所 ，促请监管机构立即停止该股的招股程序，原因是其招股书初稿出现潜在严重资料遗漏。

--新股认购市场有升温迹象，据市场消息指出，昨天截止认购的强泰环保 初步录得超额认购约500倍，冻结资金约60亿港元。

--去年12月停牌至今的群星纸业 昨天发表公告，披露旗下主要营运公司山东群星出现资不抵债情况，资金缺口高达至少10亿元人民币。

--市场预期澳门博彩收益增长于今年余下月份持续疲弱，多间大行加入唱淡行列。当中以摩根大通最悲观，该行估计，澳门9月博彩收益按年跌幅将是2007年以来最大。美银美林报告则把全年博彩收益预测，由按年增幅5.6%调低至0.3%。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘