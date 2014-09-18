《香港报摘》--信报9月18日

标题新闻：美亚太指挥官哈里斯告诉国会，美国在韩国部署的萨德反导系统应在未来几日开始运行
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* 头版头条：
--美国联邦公开市场委员会（FOMC）于香港时间周四凌晨结束为期两天的议息会议后发表声明。联储局主席耶伦一如预料维持利率0至0.025%区间不变，仍维持「结束买债后一段颇长时间维持低利率」的承诺，目前市场对利率的估计维持不变；继续维持减少买债100亿美元。下月将再削减余下的150亿美元买债计划，之后整个量宽将告一段落。
* 其他：
--市场盛传今天招股的中国金枪鱼产业集团可能押后招股。巧合地，环保组织绿色和平本周二致函港交所 ，促请监管机构立即停止该股的招股程序，原因是其招股书初稿出现潜在严重资料遗漏。
--新股认购市场有升温迹象，据市场消息指出，昨天截止认购的强泰环保 初步录得超额认购约500倍，冻结资金约60亿港元。
--去年12月停牌至今的群星纸业 昨天发表公告，披露旗下主要营运公司山东群星出现资不抵债情况，资金缺口高达至少10亿元人民币。
--市场预期澳门博彩收益增长于今年余下月份持续疲弱，多间大行加入唱淡行列。当中以摩根大通最悲观，该行估计，澳门9月博彩收益按年跌幅将是2007年以来最大。美银美林报告则把全年博彩收益预测，由按年增幅5.6%调低至0.3%。（完）
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台湾报摘 (整理 赵红梅; 审校 曾祥进)
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路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM