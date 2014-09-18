《独家新闻》伊拉克库尔德原油运往亚洲，与中国协商售油事宜

根据追踪油轮数据的路透分析显示，过去一个月，有三批各100万桶的库尔德原油从Ceyhan运往亚洲，其中一批周一转运至新加坡海峡附近的一艘超级油轮。

中国石油天然气集团公司(CNPC)与中国石油天然气股份有限公司(PetroChina)两家企业总计占到伊拉克石油项目的逾五分之一。但中国也透过中国石油化工股份有限公司(Sinopec)在2009年收购Addax Petroleum的方式，对库尔德石油产量持有一定比例。

CNPC与Sinopec高级官员皆不予置评。库尔德自治政府一名发言人被问及会谈时，亦拒绝表示意见。

“库尔德自治政府原油价格有相当程度的折扣，尽管主要交易行因为伊拉克国家石油营销组织(SOMO)的抵制而交投意愿不高，但库尔德原油正流向很多全球很多市场，”涉及会谈的另一匿名消息人士表示。