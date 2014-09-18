《独家新闻》伊拉克库尔德原油运往亚洲，与中国协商售油事宜

标题新闻：美亚太指挥官哈里斯告诉国会，美国在韩国部署的萨德反导系统应在未来几日开始运行
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根据追踪油轮数据的路透分析显示，过去一个月，有三批各100万桶的库尔德原油从Ceyhan运往亚洲，其中一批周一转运至新加坡海峡附近的一艘超级油轮。
中国石油天然气集团公司(CNPC)与中国石油天然气股份有限公司(PetroChina)两家企业总计占到伊拉克石油项目的逾五分之一。但中国也透过中国石油化工股份有限公司(Sinopec)在2009年收购Addax Petroleum的方式，对库尔德石油产量持有一定比例。
CNPC与Sinopec高级官员皆不予置评。库尔德自治政府一名发言人被问及会谈时，亦拒绝表示意见。
“库尔德自治政府原油价格有相当程度的折扣，尽管主要交易行因为伊拉克国家石油营销组织(SOMO)的抵制而交投意愿不高，但库尔德原油正流向很多全球很多市场，”涉及会谈的另一匿名消息人士表示。
“作为全球最大原油买家之一的中国也不例外。我认为中国炼油厂即将签订购买库尔德原油的合约。”(完) (编译 张明钧/陈宗琦；审校 孙茉莉)
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路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM