韩国财政：政府计划大幅增加预算支出， 以激励经济增长

崔炅焕周二在记者会上称，韩国政府可能在几年内维持扩张性财政政策，以防明年预计将出现的经济增长回升可能只是暂时性的。

明年韩国政府计划在医疗、就业和社会福利方面支出115.5万亿韩元--接近规划总预算支出的三分之一。这将成为这类项目有史以来最大的支出规模。

刺激创造就业的支出将增加7.6%。韩国失业率约为3.5%，属于中高收入国家失业率最低的国家之一，但高质全职岗位数量却一直在减少。

企划财政部称，韩国主权债2015年料增加至相当于年度国内生产总值(GDP)的35.7%，今年估计为35.1%。

此外，另一位部级官员称，韩国政府明年将最多出售净43.2万亿韩元公债，筹资主要用于弥补财政赤字，今年确定的发债规模为逾27.7万亿韩元。

这位官员称，韩国政府2015年还计划最多出售7亿美元外币债券，主要用于偿付明年到期、价值5亿欧元的债券。(完)