韩国财政：政府计划大幅增加预算支出， 以激励经济增长

欧元债市：欧元区公债收益率上涨，关注特朗普税改和欧洲央行政策动向
路透周二报导称，欧洲央行(ECB)许多决策者认为有空间在6月会议上传递些许缩减刺激政策的信号。这也打压债市人气，德债收益率短暂触及一个月高位。
崔炅焕周二在记者会上称，韩国政府可能在几年内维持扩张性财政政策，以防明年预计将出现的经济增长回升可能只是暂时性的。
明年韩国政府计划在医疗、就业和社会福利方面支出115.5万亿韩元--接近规划总预算支出的三分之一。这将成为这类项目有史以来最大的支出规模。
刺激创造就业的支出将增加7.6%。韩国失业率约为3.5%，属于中高收入国家失业率最低的国家之一，但高质全职岗位数量却一直在减少。
企划财政部称，韩国主权债2015年料增加至相当于年度国内生产总值(GDP)的35.7%，今年估计为35.1%。
此外，另一位部级官员称，韩国政府明年将最多出售净43.2万亿韩元公债，筹资主要用于弥补财政赤字，今年确定的发债规模为逾27.7万亿韩元。
这位官员称，韩国政府2015年还计划最多出售7亿美元外币债券，主要用于偿付明年到期、价值5亿欧元的债券。(完)
(编译 王丽鑫/王兴亚/于春红/白云; 审校 徐文焰/孙茉莉/李爽)
路透周二报导称，欧洲央行(ECB)许多决策者认为有空间在6月会议上传递些许缩减刺激政策的信号。这也打压债市人气，德债收益率短暂触及一个月高位。
但全球市场关注点现在转向美国总统特朗普承诺宣布减税计划，支撑利好美元的“特朗普通胀行情”交易再次热络。去年底这类交易曾主导市场，但之后减弱。
路透伦敦4月26日 - 英镑兑欧元周三收复部分失地，从两周低位回升，因政治风险已减弱的看法促使投资者买入英镑，此前看跌英镑的押注达到纪录高位。