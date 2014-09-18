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亚洲 | 2014年 9月 18日 星期四 08:21 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--9月18日

路透香港9月18日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7509港元      
 )
                                                                                         
 美股道琼工业指数周三收高24.88,或0.15%,报17156.85点.因此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)
 再度承诺将在“相当长一段时间内”保持近零利率，并重申担忧就业市场中的闲置劳动力，有关联储
 将调整政策声明措辞的臆测不攻自破。
                                                                                         
 公司名称            ADR代码     收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       184.810   -0.21      20226            14.324      -0.94
 中国铝业                      10.880   -1.09      33935             3.373      -1.08
 中国移动                      61.420   -1.06     245608            95.212      -0.61
 中国人寿                      44.330   -0.29      67394            22.906       0.25
 中石油                       137.490    1.42      35365            10.657      -0.59
 中石化                        91.740   -1.00      38658             7.111      -0.83
 汇丰控股            <HSBC.K   53.590   -0.06    1592112            83.074       0.21
 中电信                        61.380   -0.34      20047             4.758      -0.05
 中国联通                      16.760   -1.64      70673            12.991      -0.84
 兖州煤业                       8.340   -1.65      17950             6.464      -1.31
 华能国际                      47.600   -1.43      12675             9.224       0.04
 南方航空                      18.290    2.98      14905             2.835      -1.21
 东方航空                      17.440    0.17       2096             2.704      -0.61
 中芯国际                       5.080    3.46      64003             0.787      -1.56
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