《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--9月18日

标题新闻：美亚太指挥官哈里斯告诉国会，美国在韩国部署的萨德反导系统应在未来几日开始运行
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路透香港9月18日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7509港元 ) 美股道琼工业指数周三收高24.88,或0.15%,报17156.85点.因此前美国联邦储备理事会(美联储/FED) 再度承诺将在“相当长一段时间内”保持近零利率，并重申担忧就业市场中的闲置劳动力，有关联储 将调整政策声明措辞的臆测不攻自破。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 184.810 -0.21 20226 14.324 -0.94 中国铝业 10.880 -1.09 33935 3.373 -1.08 中国移动 61.420 -1.06 245608 95.212 -0.61 中国人寿 44.330 -0.29 67394 22.906 0.25 中石油 137.490 1.42 35365 10.657 -0.59 中石化 91.740 -1.00 38658 7.111 -0.83 汇丰控股 <HSBC.K 53.590 -0.06 1592112 83.074 0.21 中电信 61.380 -0.34 20047 4.758 -0.05 中国联通 16.760 -1.64 70673 12.991 -0.84 兖州煤业 8.340 -1.65 17950 6.464 -1.31 华能国际 47.600 -1.43 12675 9.224 0.04 南方航空 18.290 2.98 14905 2.835 -1.21 东方航空 17.440 0.17 2096 2.704 -0.61 中芯国际 5.080 3.46 64003 0.787 -1.56
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路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM