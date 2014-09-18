《中国已公布新股发行上市日程表》--9月18日

标题新闻：美亚太指挥官哈里斯告诉国会，美国在韩国部署的萨德反导系统应在未来几日开始运行
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新股发行 -------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
9/18 沪 华懋科技 732306 3,500 12.08 19.24 国金证券 9/23
9/18 沪 节能风电 780016 17,778 2.17 22.06 中德证券 9/23
9/22 沪 重庆燃气 730917 15,600 3.25 19.12 申银万国 9/25
9/24 沪 万盛股份 732010 不超过2,500 -- -- 广发证券 9/29
9/24 沪 兰石重装 732169 不超过10,000 -- -- 华龙证券 9/29
9/24 沪 设计股份 732018 不超过2,600 -- -- 广发证券 9/29
9/24 沪 九洲药业 732456 不超过5,196 -- -- 招商证券 9/29
9/24 深 电光科技 002730 不超过3,667 -- -- 财通证券 9/29
9/24 深 飞凯材料 300398 不超过2,000 -- -- 国元证券 9/29
9/24 深 京 天 利 300399 不超过2,000 -- -- 国泰君安 9/29
9/24 深 花园生物 300401 不超过2,270 -- -- 万联证券 9/29
9/25 沪 东方电缆 732606 不超过3,668 -- -- 西部证券 9/30
9/25 深 劲拓股份 300400 不超过2,000 -- -- 兴业证券 9/30
9/25 深 宝色股份 300402 不超过5,100 -- -- 国海证券 9/30
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暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 --
暂缓发行 深 慈铭体检 002710 不超过3,700 -- -- 海通证券 --
暂缓发行 沪 石英股份 603688 不超过5,595 -- -- 中信证券 --
暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 --
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新股上市:
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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商
注: 1.本表包括新股发行及上市。
2.*代表有更新。(完) (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM