《中国重要政经日程》--9月18日

标题新闻：美亚太指挥官哈里斯告诉国会，美国在韩国部署的萨德反导系统应在未来几日开始运行
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==========================今日重要政经日程==========================
9/18（周四）
--国家主席习近平访问塔吉克斯坦、马尔代夫、斯里兰卡、印度，至19日
--第十一届中国—东盟博览会和中国—东盟商务与投资峰会定于9月16日至19日在广西南宁举行。
--第五届中国海洋油气工程峰会在上海举行，至19日。
==========================近期重要政经日程==========================
9/19（周五）
--由新金融联盟、阿曼波联合公司及天津市人民政府联合主办的首届“全球租赁业竞争力论坛”将于9月19日、20日在天津举行。
--由商界传媒主办的“2014（第四届）中国产品创新高峰论坛暨年度创新产品30强颁奖典礼”定于9月19日在北京举行。
9/23（周二）
--国务院副总理张高丽将出席9月23日在美国纽约联合国总部举行的联合国气候峰会。
9/24（周三）
--国务院副总理张高丽将于9月24日至29日对罗马尼亚、白俄罗斯两国进行正式访问。
10/21（周二）
--由第3种人传媒主办的“第七届金投赏国际创意节、全球创意领袖峰会及金投赏创意奖颁奖典礼赏”将于2014年10月21日至23日在上海举行。
10/24（周五）
--“第十一届中国国际金融论坛”于2014年10月24-25日在上海浦东星河湾酒店召开。
10/26（周日）
--2014中国-拉美经贸合作论坛，至27日。
11月
--APEC第22次领导人非正式会议在北京举行，主题是“共建面向未来的亚太伙伴关系”。
11/19（周三）
--CDMC第五届互联网金融与支付创新会议在上海举行，会议议期至21日。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 倪蔚丹；审校 谢衡)
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路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM