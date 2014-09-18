《中国重要政经日程》--9月18日

==========================今日重要政经日程==========================

9/18（周四）

--国家主席习近平访问塔吉克斯坦、马尔代夫、斯里兰卡、印度，至19日

--第十一届中国—东盟博览会和中国—东盟商务与投资峰会定于9月16日至19日在广西南宁举行。

--第五届中国海洋油气工程峰会在上海举行，至19日。

==========================近期重要政经日程==========================

9/19（周五）

--由新金融联盟、阿曼波联合公司及天津市人民政府联合主办的首届“全球租赁业竞争力论坛”将于9月19日、20日在天津举行。

--由商界传媒主办的“2014（第四届）中国产品创新高峰论坛暨年度创新产品30强颁奖典礼”定于9月19日在北京举行。

9/23（周二）

--国务院副总理张高丽将出席9月23日在美国纽约联合国总部举行的联合国气候峰会。

9/24（周三）

--国务院副总理张高丽将于9月24日至29日对罗马尼亚、白俄罗斯两国进行正式访问。

10/21（周二）

--由第3种人传媒主办的“第七届金投赏国际创意节、全球创意领袖峰会及金投赏创意奖颁奖典礼赏”将于2014年10月21日至23日在上海举行。

10/24（周五）

--“第十一届中国国际金融论坛”于2014年10月24-25日在上海浦东星河湾酒店召开。

10/26（周日）

--2014中国-拉美经贸合作论坛，至27日。

11月

--APEC第22次领导人非正式会议在北京举行，主题是“共建面向未来的亚太伙伴关系”。

11/19（周三）

--CDMC第五届互联网金融与支付创新会议在上海举行，会议议期至21日。

注: * 代表新增日程