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市场报道 | 2014年 9月 18日 星期四 08:58 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--9月18日-9月25日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

9月15日当周

9月18日(四)

1230 美国房屋开工(万户) 8月 104 109.3

建筑许可(万户) 104.5 105.7

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月13日当周 30.5 31.5

四周均值(万人) -- 30.4

续请失业金人数(万人) 9月6日当周 247.0 248.7

1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 9月 23.0 28.0

9月19日(五)

1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 持平 -0.2%

(较上年同期) +2.1% +2.1%

央行核心CPI(较前月) +0.2% -0.1%

(较上年同期) +1.8% +1.7%

1230 加拿大趸售(批发)贸易 7月 +0.6% +0.6%

1400 美国领先指标(较前月) 8月 +0.4% +0.9%

9月22日当周

9月22日(一)

1230 美国全国活动指数　　　　　　　　　　　　　　　　 8月　　　　　　-- 0.39

1400 美国成屋销售年率(万户)　　　　　　　　　　　　　 8月 　 520　　 　　515

9月23日(二)

1230 加拿大零售销售(较前月) 7月 -- +1.1%

1300 美国房价(较前月) 7月 -- +0.4%

(较上年同期) -- +5.1%

美国房价指数 -- 212.7

1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月 58.0 57.9

1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 9月 -- 正12

9月24日(三)

1100 美国抵押贷款市场指数 9月19日当周 -- --

再融资指数 -- --

1400 美国新屋销售年率(万户) 8月 43.3 41.2

美国新屋销售(较前月) -- -2.4%

9月25日(四)

-- 美国建筑许可(万户) 　 8月修正值 -- --

1230 美国耐久财订单 8月 -17.1% +22.6%

扣除运输的耐久财订单 +0.4% -0.7%

扣除国防的耐久财订单 -- +24.9%

扣除飞机的非国防资本财订单 +0.4% -0.7%

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月20日当周 -- --

四周均值(万人) -- --

续请失业金人数(万人) 9月13日当周 -- -- 1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 9月初值 -- 58.8

服务业PMI -- 59.5 　　(完)

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大 日本与韩国

欧洲 澳洲与新西兰

中国 台湾 　 已公布经济指标一览

美国 日本

欧洲 韩国

中国 香港

澳洲 台湾 (编译 龚芳；审校 白云)
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