美国与加拿大经济指标预测--9月18日-9月25日****

南非汇市：兰特兑美元从三周高位进一步回落，下跌2%
但全球市场关注点现在转向美国总统特朗普承诺宣布减税计划，支撑利好美元的“特朗普通胀行情”交易再次热络。去年底这类交易曾主导市场，但之后减弱。
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
9月15日当周
9月18日(四)
1230 美国房屋开工(万户) 8月 104 109.3
建筑许可(万户) 104.5 105.7
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月13日当周 30.5 31.5
四周均值(万人) -- 30.4
续请失业金人数(万人) 9月6日当周 247.0 248.7
1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 9月 23.0 28.0
9月19日(五)
1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 持平 -0.2%
(较上年同期) +2.1% +2.1%
央行核心CPI(较前月) +0.2% -0.1%
(较上年同期) +1.8% +1.7%
1230 加拿大趸售(批发)贸易 7月 +0.6% +0.6%
1400 美国领先指标(较前月) 8月 +0.4% +0.9%
9月22日当周
9月22日(一)
1230 美国全国活动指数 8月 -- 0.39
1400 美国成屋销售年率(万户) 8月 520 515
9月23日(二)
1230 加拿大零售销售(较前月) 7月 -- +1.1%
1300 美国房价(较前月) 7月 -- +0.4%
(较上年同期) -- +5.1%
美国房价指数 -- 212.7
1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月 58.0 57.9
1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 9月 -- 正12
9月24日(三)
1100 美国抵押贷款市场指数 9月19日当周 -- --
再融资指数 -- --
1400 美国新屋销售年率(万户) 8月 43.3 41.2
美国新屋销售(较前月) -- -2.4%
9月25日(四)
-- 美国建筑许可(万户) 8月修正值 -- --
1230 美国耐久财订单 8月 -17.1% +22.6%
扣除运输的耐久财订单 +0.4% -0.7%
扣除国防的耐久财订单 -- +24.9%
扣除飞机的非国防资本财订单 +0.4% -0.7%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月20日当周 -- --
四周均值(万人) -- --
续请失业金人数(万人) 9月13日当周 -- -- 1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 9月初值 -- 58.8
服务业PMI -- 59.5 (完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (编译 龚芳；审校 白云)
但全球市场关注点现在转向美国总统特朗普承诺宣布减税计划，支撑利好美元的“特朗普通胀行情”交易再次热络。去年底这类交易曾主导市场，但之后减弱。
路透伦敦4月26日 - 英镑兑欧元周三收复部分失地，从两周低位回升，因政治风险已减弱的看法促使投资者买入英镑，此前看跌英镑的押注达到纪录高位。
(重发以删除多余代码。) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选