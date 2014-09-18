《台湾报摘》--工商时报、经济日报9月18日

标题新闻：美亚太指挥官哈里斯告诉国会，美国在韩国部署的萨德反导系统应在未来几日开始运行
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*工商时报：
--财政部、国税局联手追查移转容积权益，锁定建商、代书、仲介与信托银行，成功突破漏税手法，仅单一案件连补带罚高达5,000余万台币，财政部决定成立专案小组，广查市面容积移转交易，堵住漏税管道。
--为新创事业引金主，国发基金拟扩大让利比率。为了鼓励国际创投业者与本地创投合作，投资台湾早期新创事业，国发基金将加码让利，最高甚至可达八成，盼藉此吸引国际创投业者前进台湾，壮大新创事业环境。
--银行主管指出，整体来看，中小企业放款平均利率已经从一年前的2.4%，降到现在仅2.2-2.3%，降低幅度至少10个基本点，也因此银行只能寻求扩大业务量，以求利率降低后，利息收入仍可持续增加。
*经济日报：
--全球电信龙头中国移动 董事长奚国华昨日拜会台积电 董事长张忠谋、联发科 董事长蔡明介、远传 董事长徐旭东等台湾科技业三大巨头，寻求两岸合作，共创全球庞大的物联网（IoT）商机。
--行政院长江宜桦昨日祭出八大措施抢救食安，向黑心厂商宣战。其中，政院将五度翻修食安法，黑心厂商最重可判无期徒刑，罚金最重可罚2亿台币。
--兆丰金 持有台湾企银 股票的处分方式出现重大转折，为替打“亚洲盃”及壮大公股银行规模作准备，财政部已与金管会沟通，希望兆丰金能保留台企银的持股，让公股在台企银维持32%以上的主控权，以利未来推动“公公并”。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM