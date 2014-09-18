《台湾报摘》--工商时报、经济日报9月18日

--银行主管指出，整体来看，中小企业放款平均利率已经从一年前的2.4%，降到现在仅2.2-2.3%，降低幅度至少10个基本点，也因此银行只能寻求扩大业务量，以求利率降低后，利息收入仍可持续增加。

--全球电信龙头中国移动 董事长奚国华昨日拜会台积电 董事长张忠谋、联发科 董事长蔡明介、远传 董事长徐旭东等台湾科技业三大巨头，寻求两岸合作，共创全球庞大的物联网（IoT）商机。

--兆丰金 持有台湾企银 股票的处分方式出现重大转折，为替打“亚洲盃”及壮大公股银行规模作准备，财政部已与金管会沟通，希望兆丰金能保留台企银的持股，让公股在台企银维持32%以上的主控权，以利未来推动“公公并”。(完)