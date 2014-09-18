《香港报摘》--其他报纸重要消息9月18日

*明报：

--上周一(8日)起停牌的百威国际 昨晚宣布，拟配发新股及认股证予独立第三方人士宋卫平，可能因此触发全面收购，未有披露涉及金额，股份续停牌。通告中所指的买家疑为绿城 主席宋卫平，按百威国际现有总股本10.46亿股、停牌前报1.24港元计算，全购代价将达到约13亿港元。

--和黄旗下屈臣氏年初引入淡马锡后，锐意发展电子商贸市场。继早前宣布未来3年斥资6,000万美元打造电子商贸平台，昨日宣布成立专属的电子商贸团队(eLab)，拟在未来18个月，将电子商贸营业额提升至总营业额5%。

*星岛日报：

--香港政府正就优化存款保障计画展开谘询，财经事务及库务局常任秘书长区璟智表示，香港要巩固国际金融中心地位，加强投资者保障刻不容缓，目前为第一轮谘询，希望今年内可以进行第二轮谘询，对具体细节作出修订。

*苹果日报：

--为满足《巴塞尔资本协定三》规定下当局对银行一级资本比率要求，早前已委任投行承销团，筹发永久后续一级资本债（AT1）的创兴银行 昨就AT1债进行投资者路演。消息指，发行规模料不会超过10亿港元。

*文汇报：

--华南城控股 日前宣布，其间接合资附属公司Time Epoch与B2B电子商务公司马可波罗签订投资合作协议。据协议，Time Epoch将投资2,250万美元认购马可波罗发行的705.88万股B系列优先股，占马可波罗股份约19.05%。

--中广核旗下的中广核美亚 昨日路演，初步销售文件显示，公司拟以每股1.57港元-1.73元发售10.3亿股，集资最多17.8亿港元，入场费3,494.88港元，周五起招股，计划10月3日挂牌。（完）

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