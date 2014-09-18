版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 18日 星期四 08:45 BJT

《香港重要政经日程》--9月18日-9月25日

================== 今日重要政经消息=================

9月18日（周四）

-- 公布6-8月失业率。

--10:00 中国诚通发展 股东特别大会。

--16:00 万达商业地产 股东特别大会。

================== 近期重要政经消息=================

9月19日（周五）

--10:30 森信纸业 股东周年大会。

-- 汉传媒 公布全年业绩。

9月22日(周一)

-- 香港政府公布7月份消费物价指数。

--09:00 中州证券 在中国举行股东特别大会。

9月23日（周二）

-- 思捷环球 公布全年业绩。

*9月24日（周三）

--16:00 震雄集团 股东周年大会。

-- 新世界发展 公布全年业绩。

*9月25日（周四）

-- 香港政府公布8月份进出口数字。

--10:00 CEC国际 股东周年大会。

--15:30 国际家居零售 股东周年大会。

-- 卓能集团 公布全年业绩。

注：1.“ ”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 赵红梅)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐