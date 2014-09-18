《香港重要政经日程》--9月18日-9月25日

标题新闻：美亚太指挥官哈里斯告诉国会，美国在韩国部署的萨德反导系统应在未来几日开始运行
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================== 今日重要政经消息=================
9月18日（周四）
-- 公布6-8月失业率。
--10:00 中国诚通发展 股东特别大会。
--16:00 万达商业地产 股东特别大会。
================== 近期重要政经消息=================
9月19日（周五）
--10:30 森信纸业 股东周年大会。
-- 汉传媒 公布全年业绩。
9月22日(周一)
-- 香港政府公布7月份消费物价指数。
--09:00 中州证券 在中国举行股东特别大会。
9月23日（周二）
-- 思捷环球 公布全年业绩。
*9月24日（周三）
--16:00 震雄集团 股东周年大会。
-- 新世界发展 公布全年业绩。
*9月25日（周四）
-- 香港政府公布8月份进出口数字。
--10:00 CEC国际 股东周年大会。
--15:30 国际家居零售 股东周年大会。
-- 卓能集团 公布全年业绩。
注：1.“ ”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 赵红梅)
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路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM