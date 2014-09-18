国际油市：美国原油期货价格跌破94美元，因库存意外增加

美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存意外增加，因进口量大增，炼油厂减产。EIA数据显示，9月12日止当周美国原油库存 增加370万桶，分析师预估为减少160万桶。

原油库存增加的同时，原油日均进口量 亦增加49.3万桶，至770万桶。EIA数据显示，目前四周进口均量为去年11月以来最高。炼厂产能利用率下滑0.9个百分点，但仍处于93%高位。

油价下跌最初系因近期美元 走强所致，美元升值使持有其他货币的买家在买进美元计价大宗商品时付出更高成本。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三再度承诺将在“相当长一段时间内”保持近零利率，不过亦表明当开始升息后步伐可能快于预期后，美元受到推升。

一位海湾OPEC成员国的代表，以及其他OPEC的消息人士表示，现在说减产为时过早，且该组织可能无需在11月的会议上削减日产量目标，因北半球的冬季需求增加，应支撑油价。

OPEC秘书长巴德里周二表示，预期2015年OPEC日均产量约2,905万桶，并非3,000万桶，“我认为我们的目标可能削减50万桶。”

一利比亚石油部官员称，该国的El Sharara油田被关闭，因一扎维耶炼厂的储油罐在武装势力的激战中被毁。El Sharara油田为扎维耶炼厂供应原油。(完)

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