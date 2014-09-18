《台湾重要政经日程》--9月18日

《全球汇市》美元兑日圆触及六周高位，随后缩减涨幅

* 美元兑日圆触及六周高位，随后缩减涨幅 * 美联储在政策声明称首季经济成长放缓可能是暂时性的 * 澳元触及近四个月低位 路透新加坡5月4日 - 美元兑日圆周四触及六周高位，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)淡化了首季经济增长疲弱的影响，市场认为这预示6月仍然可能升息。 美联储周三维持利率不变，并在声明中强调就业市场强劲。这表明美联储今年仍将再升息两次。 美联储表示，消费者支出保持稳健，企业投资已经增强，通胀已“接近”美联储的目标水准。 美元兑日圆 周四早些时候涨至112.89，为逾六周来的最高水位，后来则回吐涨幅，最新交投在112.76，几近持平于周三美国尾盘水平。 巴克莱驻新加坡的亚洲宏观策略主管Mitul Kotecha称，美联储保持6月加息的大门“敞开”，令美元受益。 “风险是，鉴于近期的数据表现，这听起来可能略有些温和，而情况肯定并非如此，”他补充说。 周三公布的民间就业数据显示，美国企业招聘速度4月放缓，但仍然