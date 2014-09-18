全球金市：黄金跌至八个半月低位，因担心美国升息

标题新闻：美亚太指挥官哈里斯告诉国会，美国在韩国部署的萨德反导系统应在未来几日开始运行
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美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三再度承诺将在“相当长一段时间内”保持近零利率，不过亦表明当开始升息后步伐可能快于预期。
美联储在会后声明中还宣布，将每月购债规模再减100亿美元，这样该政策有望在下个月结束。
即便在美联储声明公布前，美元一直斩获力道，因市场愈发认为，美联储加息将早于市场预期。
金价过去七日有五天下跌，因若利率上升，将打压黄金等无利息资产的魅力。
过去一周金价跌至八个月低点，距离技术图中2013年低点附近的一系列支撑近在咫尺，若跌破这些支撑，可能进一步跌至每盎司1,000美元。
金价支撑可能来自于亚洲实货需求升温，因跌向每盎司1,200美元可能吸引低接买盘。(完)
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路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM