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亚洲 | 2014年 9月 18日 星期四 09:10 BJT

全球金市：黄金跌至八个半月低位，因担心美国升息

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三再度承诺将在“相当长一段时间内”保持近零利率，不过亦表明当开始升息后步伐可能快于预期。

美联储在会后声明中还宣布，将每月购债规模再减100亿美元，这样该政策有望在下个月结束。

即便在美联储声明公布前，美元一直斩获力道，因市场愈发认为，美联储加息将早于市场预期。

金价过去七日有五天下跌，因若利率上升，将打压黄金等无利息资产的魅力。

过去一周金价跌至八个月低点，距离技术图中2013年低点附近的一系列支撑近在咫尺，若跌破这些支撑，可能进一步跌至每盎司1,000美元。

金价支撑可能来自于亚洲实货需求升温，因跌向每盎司1,200美元可能吸引低接买盘。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫/李爽 审校 张明钧)
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