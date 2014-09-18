台湾债市：指标10年券殖利率弹升但未破前高，美联储会后声明令市场不安

标题新闻：美亚太指挥官哈里斯告诉国会，美国在韩国部署的萨德反导系统应在未来几日开始运行
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路透台北9月18日 - 台湾指标10年期公债103/13 殖利率周四盘初弹升。美联储会议后美债殖利率走高，但台债的指标券殖利率日前已领先攀高，盘初殖利率并未越过先前的近六年高位--1.7690%。
交易商表示，美联储的声明在升息时点方面虽未提早，但一旦开启升息循环后的利率走高速度较预期为快，这令交易商不安，台债也随着美债殖利率走高。只不过，10年公债及五年公债殖利率水位未过前高波高点，市场预期台债殖利率将暂在高位震荡。
〞FOMC会后声明偏空，市场原本期待利空出尽的短多题材消失。〞一位证券商交易员说。
周一10年公债103/13期殖利率盘中升抵1.7690%的近六年高位；五年指标公债103/10期则创1.3003%的近六年高位。10年指标券 盘中前高为2008年11月12日的1.78%；指标五年公债 殖利率盘中前高为2009年1月7日的1.409%。
另一位证券商交易员也说，下周将有10年公债标售、第四季公债发行计划、五年公债新券发行前交易等事件，各方面的变数很大，也为台债走势投下变数。
103/13期10年公债将在9月23日(下周二)标售，预计发行400亿台币。
美国公债价格周三走低，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)保持旨在提振经济成长的近零利率以及其他超宽松货币政策。10年期公债收益率 跳升至2.616%的日高，后有所回落，尾盘报2.607%。
预估指标公债主要交投区间：
• 10年公债103/13 发行前交易：1.75-1.77%
本地时间10:15时最新报价：
• 103/13期公债发行前交易殖利率升2.35基点报1.7575%。
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