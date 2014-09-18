美国个股：苹果将于10月21日发表新iPad及Mac新版操作系统-报导

欧元债市：欧元区公债收益率上涨，关注特朗普税改和欧洲央行政策动向
路透周二报导称，欧洲央行(ECB)许多决策者认为有空间在6月会议上传递些许缩减刺激政策的信号。这也打压债市人气，德债收益率短暂触及一个月高位。
路透9月17日 - 新闻网站Daily Dot报导引述知情人士说法指出，苹果 将于10月21日的下个活动中推出两款新的iPad，并发表Mac新版操作系统。
该网站报导指出，苹果将发表第六代的iPad，以及第三代的iPad mini，同时还将发表在视觉上大幅改革的OS X Yosemite操作系统。
彭博先前引述消息人士报导称，新款iPad的屏幕尺寸料为9.7寸，而iPad mini屏幕则为7.9寸。
苹果上周发表了Apple Watch、两款屏幕加大的iPhone、以及名为Apple Pay的移动支付服务。(完) (编译 张明钧; 审校 孙茉莉)
路透周二报导称，欧洲央行(ECB)许多决策者认为有空间在6月会议上传递些许缩减刺激政策的信号。这也打压债市人气，德债收益率短暂触及一个月高位。
但全球市场关注点现在转向美国总统特朗普承诺宣布减税计划，支撑利好美元的“特朗普通胀行情”交易再次热络。去年底这类交易曾主导市场，但之后减弱。
路透伦敦4月26日 - 英镑兑欧元周三收复部分失地，从两周低位回升，因政治风险已减弱的看法促使投资者买入英镑，此前看跌英镑的押注达到纪录高位。