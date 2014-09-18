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亚洲 | 2014年 9月 18日 星期四 09:24 BJT

更新版 1-新西兰经济：第二季经济较上季成长放缓， 同比增幅创10年高位

**成长放缓**

成长速度放慢，新西兰央行却未必不能接受，央行已预估未来两年经济扩张较温和，通胀压力也较为良性。

最新GDP数据印证了大宗商品价格下滑的压力，特别是对关键的乳品行业感受最深刻。

农业活动下滑2.2%，因乳制品产量降低。出口下滑3.4%，因肉类出口量减少。

矿业行业因探勘活动减少，也呈现下滑。

不过，占经济比重70%的服务业却带动了成长，广告、软体(软件)研发、批发贸易及零售业等活动，都有强劲的成长。

新西兰经济看来似乎已在本次周期触顶，但仍将维持一段时间强势，明年的年成长率料将回落至较可持续的3%水平。(完)

(编译 戴素萍/李婷仪 审校 于春红/郑茵)
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