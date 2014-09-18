更新版 1-新西兰经济：第二季经济较上季成长放缓， 同比增幅创10年高位

标题新闻：美亚太指挥官哈里斯告诉国会，美国在韩国部署的萨德反导系统应在未来几日开始运行
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**成长放缓**
成长速度放慢，新西兰央行却未必不能接受，央行已预估未来两年经济扩张较温和，通胀压力也较为良性。
最新GDP数据印证了大宗商品价格下滑的压力，特别是对关键的乳品行业感受最深刻。
农业活动下滑2.2%，因乳制品产量降低。出口下滑3.4%，因肉类出口量减少。
矿业行业因探勘活动减少，也呈现下滑。
不过，占经济比重70%的服务业却带动了成长，广告、软体(软件)研发、批发贸易及零售业等活动，都有强劲的成长。
新西兰经济看来似乎已在本次周期触顶，但仍将维持一段时间强势，明年的年成长率料将回落至较可持续的3%水平。(完)
(编译 戴素萍/李婷仪 审校 于春红/郑茵)
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路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM