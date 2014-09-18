港报财经评论：“打点滴”货币政策 难启动商家投资--信报9月18日

“打点滴”货币政策 难启动商家投资/ 习广思

中国8月的经济数据全面转弱，5、6月的微刺激效用消减，中国经济又到了要“打点滴”（香港的讲法是吊盐水） 的时候，周二深夜中国内地网站报道，人行透过常备借贷机制向五大行借出共5,000亿人民币，为期3个月，消息一出，美股反弹百点，油铜金等商品上扬，昨天恒指亦跟升240 点，收报24,376 点。金融市场有钱则生，又一例证。当然，看好的投资者仍要看埋今天香港时间凌晨2时联储局定出一个怎样的加息蓝图，才敢进一步反击，昨天暂挟240点。

今年以来每当经济不振，GDP有失守7.5%红线之际，人民银行都会向银行体系注入资金解一时之困，但效用不长，数据显示，人行于8月透过公开市场操作向银行体系净注入390亿人民币，大幅少于7月的1,400亿人民币，令8月内14天回购利率只是下跌了12个点子，远少于7月的77个点子跌幅；1个月的银行同业拆息更升了3点子，相比之下，7月跌了132点子。事实亦证明“打点滴”少一些，8月中国内地的经济数据应声全面下滑。今次人行大手笔向五大银行注入5,000亿人民币，市场演绎一来是为经济打打气，二来因多只新股即将招股集资及十．一黄金周假期临近，都会扯紧市场资金，故预先做好准备，由于资金期只得3 个月，只能说是吊住先，所以中国内地A股并非太兴奋，沪指只升了0.49%，比香港国指升1.6%可说大为落后。

今次央行向五大国有银行注资，明显是想控制贷款的流向，符合政策的行业料将受惠，当中不外乎发展保障房、中西部基建、环保及新能源产业等，地产行业相信唔使慌有份。不过，经济是一个整体，货币政策能否这样定向及分割进行，就要货币政策专家研究了。货币政策的一个重要作用是向社会传导政策的意向，央行加息减息，有可追寻的轨迹，企业对货币政策有较高的可预见性，才能启动商界的投资意欲，中国内地的货币政策之飘忽与神出鬼没，又怎能引发私人企业的投资欲呢？(B02)

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欧罗易跌难升/ 苏子

调查显示，目前市场最担心的风险事件并非美国可能加快进入加息周期，而是地缘政治风险，如乌克兰危机升温威胁欧罗区经济前景。事实上，美国愈早进入加息周期，反映美国经济非常健康，甚至可作为发达国家及新兴市场经济火车头，故不应视作主要风险事件。若联储局落实加息时间，反可消除市场重大不利因素，故对美股走势料仅造成短暂负面冲击，届时采取坏消息出现后趁低吸纳美股的策略。

地缘风险事件难预测，且对欧洲经济复苏存一定威胁性，再配合欧洲央行稍后或推出刺激经济措施，故欧罗兑美元未来走势只会易跌难升，任何显着反弹可视作顺势建立中线短仓机会。最近七个交易天，欧罗兑美元欠缺明确方向。自上周五开始，欧罗兑美元反弹一直受制斜率正在明显的下跌10天平均线，只要昨晚及今天欧罗兑美元的反弹一直乏力突破此阻力收市，料滙价将可顺利跌破1.288/1.291美元的短线关键支持区，而上周1.2856美元低位届时应不难进一步跌破，随后将朝着去年3月1.2744美元低位迈进。

目前英镑走势仍受明天苏格兰独立公投结果影响。不论苏格兰是否独立，英镑表现还是取决于美元，只要美元续升，英镑兑美元仍难逃下跌命运，故博反弹者宜严守止蚀。(B12)

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