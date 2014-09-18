《中国报摘》--其他报纸重要消息9月18日

**上海证券报**

--中证指数公司日前宣布，将于2014年10月17日正式发布中证1000指数及十条一级行业指数。聚焦全球上市中国内地企业的新标杆——中证中国内地企业400指数及十条一级行业指数将同日发布。

**证券时报**

--腾讯互娱宣布正式成立影视事业部“腾讯电影＋”，成为旗下继腾讯游戏、腾讯动漫、腾讯文学之后的第四大业务板块。同时，腾讯还宣布了7部电影的改编计划，其中包括腾讯游戏IP（版权）及莫言的小说《藏宝图》。

--中兴通讯 昨日宣布，全球首例采用其新能源汽车大功率无线充电系统的公交商用示范线在湖北襄阳启动。据悉，其合作伙伴是东风汽车，这是中兴通讯在新能源技术应用方面的重要跨界合作。

--中国水利部拟在10月底前批复水权交易试点地区的工作方案，这一批交易试点地区包括宁夏、江西和湖北等7省区。工作方案的确定意味着水权交易工作有望从试点地区开展至全国范围。

**第一财经日报**

--民生证券、渤海证券发行的证券公司次级债券拟在上海证券交易所债券交易平台正式挂牌。这是继今年6月26日国内首单向所属辖区证监局事后备案的次级债——光大证券 次级债券在上证所挂牌之后，上证所证券公司次级债券的再次扩容。

**东方早报**

--截至昨日，上海海关已在上海自贸区出台23项改革措施并形成制度化，其中22项已全面实施，1项近期实施。上海海关昨日宣布，这些可复制可推广的制度将率先在浦东、松江、普陀、徐汇4个区“落地”，打造4个海关创新制度复制推广示范区。

**人民日报**

--广东省节能减排重点示范工程、全球最大单厂分布式光伏项目日前在格兰仕集团中山基地正式启动。格兰仕集团将利用中山基地65万平方米厂房、办公楼屋顶，安装太阳能电池组件60兆瓦。

--昨日，新疆维吾尔自治区政府公布了《新疆棉花目标价格改革试点工作实施方案》等一系列方案、办法，新疆棉花目标价格改革试点工作在新疆正式拉开帷幕。(完)