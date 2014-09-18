港报财经评论：盈利可见度高，买电讯设备股--经济日报9月18日

盈利可见度高，买电讯设备股/林瑞芬

周三，传央行向五大银行进行总计5,000亿港元SLF（常设借贷便利），期限为3个月，消息料无假，已在打气。因4月份，中国内地也曾定向为国开行提供1万亿PSL（抵押补充贷款），在不能作出全面降准又不能作逆回购传递货币政策过于宽松的讯号情况下，SLF或PSL成为央行短期放松货币的手段。有估5,000亿港元SLF近似于全面降准0.5%，此举有助市场利率避免大幅抽升。市场融资成本维稳，对经济有利。不过，也有海通证券评论量宽不如降息更为彻底。

从1至8月以来经济数据透视，中国经济要续避免硬着陆，关键仍在房地产的表现。目前形势，仍是非托不可。地方政府已陆续出手，跟进本周初湖北省住房和城乡建设厅发布的《关于促进房地产市场平稳健康发展的若干意见》，其中提及的优惠政策如下，“居民家庭贷款首次购买自住普通商品住房，首付款比例按30%执行，贷款利率的下限可扩大为基准利率的0.7倍。个人购买属于家庭唯一普通商品住房的，减半征收契税；个人购买90平方米及以下家庭唯一普通商品住房的，契税按1%税率征收。”

笔者认为在上半年已确认盈利踏复苏周期的电讯设备及系统股，续有收集价值。当中，中国光纤 及摩比发展 可留意。中国光纤8月初配股后一时沽压沉重，股价从最高位回落已近22%，昨收2.34元，股价低于配股价。惟主席近周开始增持，加上行业在复苏周期内，而公司明年的毛利率又有上升空间，认为股价再挫也应不会失守2元，策略为2.2至2.3元吸纳，2元止蚀。

摩比发展上半年度的LTE与TD基站射频子系统产品分别较按年大幅增加约706%与164%，占总收入25.4%，因此总体纯利更按年增长482%至4,534万元，下半年增长趋势料维持。按走势分析，该股1.8元左右支持料强，守其上，回试2.3元，现价2.01元，建议1.9元收集。 (B07)

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中央放水迎沪港通，国指看升/ 余少文

中国较预期早“放水”，国企指数再挑战11,000点，由于沪港通出台在即，相信国指整固后可以再升，目标仍是12,000点。中国内地股市昨日反覆回升，上证综合指数重上2,300点，升11点或0.5%，收报2,307点，国企指数升175点或1.6%，收报10,893点，成交额144亿港元，66%主板H股随大市上升；红筹指数升58点或1.3%，收报4,739点，成交额62亿港元。

国指五连跌后急反弹，是因为中国内地传出人民银行前日对工、建、农、中、交等五大银行实施5,000亿人民币SLF操作，SLF是常备借贷便利，全称Standing Lending Facility，是央行借监国际经验于2013年初创设，是央行正常的流动性供给渠道，主要职能是满足金融机构期限较长的大额流动性需求，对象主要为政策性银行和全国性商业银行，期限为1至3个月。印象所及，中国去年下半年进行逆回购操作时，于第四季至今年曾进行“短期流动性调节工具”（SLO），从而增加或减少流动性，期限多不超过5日，金额最多一次也只是1,800亿人民币。而今次动用SLF及面向五大银行，反映中国内地流动性确实较预期紧张，也较预期放水的时间早了一点，因为预期央行会在9月底才松手。

数据亦显示，央行在9月上旬的正回购操作在剔除到期正回购下录得收水，但自公布8月金融数据和经济数据后，周二正回购又回复放水现象。此外，8月份外汇占款减少，减少金额311亿人民币，是6至8月以来第二次下跌，尽管央行未公布7月和8月的外汇资产数据，但央行官员早前透露人民银行外汇资产增加23亿人民币，即透过金融机构流入中国内地的资金较多，故可视作当月有资金净流入，只是金额偏低，对大市助力不大。虽然央行的5,000亿人民币投入，占商业银行存款余额的4.5%，可以视作降准近0.5%，但该5,000亿人民币是五大银行均分，由于没有交通银行 数据，该4,000亿人民币占四大银行存款余额约0.8%，即为该四行变相降准0.8%，令该五行相比银行全面降准更为受惠。相反，四大银行8月新增贷款占商业银行新增贷款的35%，中小型银行仍占最大贷款比重，故其他中型银行在今次的“定向降准”未能受惠。(B05)

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